Nataša Bekvalac nije htela da snimi jedan od svojih najvećih hitova: Evo koja žena ju je nagovorila!

Pevačica Nataša Bekvalac, prema i sopstvenom priznanju jednom prilikom, oduvek je imala želju da izvodi zrelije pesme, emotivnije.

Na početku karijere, međutim, savetovana je da ipak ima malo koketniji pristup, sa zavodljivim numerama, kao i u latino ritmu.

I onda, čini se da je Nata svakako "znala da se opire". Hit "Mali signali", navodi se u emisiji "Naj od naj", nije želela da snimi. Tek na nagovor Marine Tucaković, koja joj je tu pesmu i napisala, "spustila je loptu", pa ju je numera vinula do samih zvezda. Marinino nagovaranje je neko vreme trajalo, dok Bekvalčeva "nije odlučila da posluša starije i iskusnije".

"Mali signali", inače, nalaze se na njenom drugom studijskom albumu naziva "Ništa lično".

Dan-danas, ova pesma se i te kako sluša, a na istom Marina potpisuje i "Ne mogu", te numeru "Šizofrenija".

