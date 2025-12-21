Bivša žena Dženana Lončarevića bilo očajna, a sada bilsta: Pogledajte samo ova gola ramena u crvenoj haljini

Samira je pozirala u crvenoj haljini sa golim ramenima, živi kao kraljica nakon razvoda!

Bivša žena Dženana Lončarevića, Samira, u javnosti se pojavila tek nedavno kada je govorila o razvodu sa pevačem, a sada je na mrežama ponovo privukla pažnju pratilaca. Ona je ovoga puta stajlingom izazvala mnoštvo reakcija.

Samira je pozirala u crvenoj haljini sa golim ramenima, iznad kolena. Njen vatreni stajling je upotpunio i jarko crveni karmin kao i nokti iste boje, a sve je upotpunila belom salonkama.

Samira je pobrala mnoštvo komplimenata na račun fizičkog izgleda.

"15 godina ima ljubavnicu"

Dženan i Samira imaju dvojicu sinova, a prošle godine sve je iznenadila vest da se pevač razvodi od supruge Samire. Ona je tada u javnost izašla za žestokim optužbama na račun, tada još uvek zakonitog, supruga.

- Nisam mogla da verujem da 15 godina ima ljubavnicu. Nisam verovala zato što sam stvarno volela tog čoveka i nije mi išlo u glavu da je to tako. Čula sam da je Dženan dobio dete sa tom ženom sa kojom živi, ali videla nisam. Dakle, to jeste došlo do mene, ali ne mogu da tvrdim da je sigurno tačno - rekla je ona tada i dodala da je imovina problem.

- Najveći problem je imovina, doživela sam da posle 25 godina braka hoće da me izbaci iz kuće. Ja bih odmah potpisala zahtev za razvod braka, odmah, ali je problem imovina, zato što je sve što je kupovao stavljao na ime njegove majke. Sad je kupio stan u Beogradu na ime te žene, na njeno ime je stavio da ja ne bih mogla ništa da dobijem. U tome je problem - dodala je ona tada za medije.

Autor: Nikola Žugić