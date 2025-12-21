NE SAMO DA IZGLEDA KAO BARBIKA, NEGO JE I GENIJE Ćerka naše pevačice diplomirala sa desetkom, a govori i pet jezika (FOTO)

Lea Milenković, ćerka pevačice Jasne Milenković Jami, obratila se pratiocima na društvenim mrežama i podelila važnu vest iz svog života, kojom se ponosi i njena porodica.

Kako je istakla, decembar prethodne godine za nju nosi posebno značenje, jer je tada zaključila jedno važno životno razdoblje i započela novo poglavlje, posvećeno daljem obrazovanju i akademskom napredovanju.

U objavi je uputila i zahvalnost profesorima koji su je tokom školovanja usmeravali i pružili joj znanja iz raznih oblasti, za koje nema sumnje da će primeniti tokom svoje karijere.

- Decembar prošle godine je obeležio veliki trenutak u mom životu. Pre tačno godinu dana se zatvorilo jedno, a započelo novo poglavlje mog života i akademskog usavršavanja. Veliko hvala mojim profesorima na podršci i znanju koje sam stekla tokom mog dosadašnjeg obrazovanja. Imala sam tu čast da mi predaju vrhunski stručnjaci iz oblasti međunarodne politike, bezbednosti, diplomatije, ali i prava, ekonomije, stranih jezika. Reči prosto nisu dovoljne da iskažem dovoljnu zahvalnost mojoj mami koja mi je davala snagu da nastavim dalje i zahvalim joj se na ogromnoj podršci, trudu, zalaganju i veri u mene. Hvala ti, mama - napisala je Lea u opisu fotografije.

Pravi je poliglota

Jamina ćerka se svojevremeno pohvalila svojim inetresovanjima.

- Na prvom mestu bih istakla to što govorim pet jezika: arapski, španski, engleski, turski. Četiri jezika pored srpskog. Do sada mogu da se pohvalim da imam sve desetke na fakultetu. Mogu da se pohvalim da sam najbolji student Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Stvarno je težak fakultet, ali ja to volim. Volela bih da se jednog dana bavim diplomatijom - rekla je ona jednom prilikom.

