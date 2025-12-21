AKTUELNO

Znam sa kim ste varale muževe: Voditelj zapretio pevačicama sa pištoljem u rukama (VIDEO)

Crnogorski voditelj Pink televizije Božo Dobriša objavio je snimak na kom pevačicama preti sa pištoljem u rukama!

Božo Dobriša, koji "obrisao pod" Severinom Vučković, očekuje zanimljive novogodišnje intervjue od estrade, a pre nego što se pevači sjate na crnogorsko primorje, voditelj je rešio da im zapreti.

- Dragi moji, bliži se Nova godina, najveće zvezde dolaze na crnogorsko primorje. Sad, slušajte dobro, ovo će da radi, ako izjave ne budu pucale. Grešnice jedne, moraćete priznati u novogodišnjim razgovorima, koje od vas su varale muževe, a ja tačno znam ko je i sa kim. Duše prodane - rekao je Božo na snimku, a onda krenuo da đuska.

