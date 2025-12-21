Kija pokazala poklon od dečka, priželjkuje svadbu: Evo čime ju je iznenadio, krije ga kao zmija noge (FOTO)

Kija Kockar, pobednica rijalitija "Zadruga", aktivna je na društvenim mrežama a sada je pokazala poklon koji je dobila od dečka kojeg vešto krije.

Ona je juče nagovestila svadbu, a ovo nije prvi put da je partner iznenađuje, čime s ehvali na Instagramu.

Ona je sad slikala žuto cveće koje je dobila, što ju je raznežilo. Fotkala je ruže i podelila ih na "storiju". Označila je lokaciju Zvezdaru kao lokaciju gde živi.

Kija je dosad mnogo puta delila poklone od dragog, a najčešće je dobijala bukete i poruke ljubavi.

Kija je, podsetimo, najavila da će opet stati na "ludi kamen", te da će, kad se to desi, slaviti drugu slavu.

Ona je juče obeležala Svetog Nikolu, pa se tim povodom oglasila na Instagramu, usput se prisetivši i prvog braka sa pevačem Slobom Radanovićem.

- Hvala svima koji su mi čestitali moju devojačku slavu Sveti Nikola. Igrom slučaja u prvom braku nisam morala da menjam, a u drugom, kako je krenulo, samo ću da prebacim na letnji Nikoljdan - napisala je Kija Kockar uz zaljubljeni emodži i srce.

Autor: Nikola Žugić