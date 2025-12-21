AKTUELNO

Domaći

SLAVLJE U DOMU NAŠE VODITELJKE: Sanja Marinkovića napravila sinu nezaboravnu žurku za punoletstvo! Gosti uživali u bogatoj trpezi!

Izvor: Blic, Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Voditeljka je najpre sinu čestitala rođendan uz njegov selfi, a potom pokazala i slavljeničku tortu

Voditeljka Sanja Marinković u braku sa Aleksandrom Uhrinom je dobila sina Strahinju koji je pre nekoliko dana napunio 18 godina. Ona je sinu priredila proslavu, a detalje sa slavlja je podelila na mrežama.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

 Voditeljka je najpre sinu čestitala rođendan uz njegov selfi.

- Moja najveća ljubav. 18 - napisala je ona.

Foto: Pink.rs/M. Vicović

Na proslavi su gosti uživali u šampanjcu i kanapeima, a ponosna majka je nazdravljala sa zvanicama. Slavljenik je imao predivnu tortu sa zlatnim, plavim, crnim i bež nijansama, a

Aleksandar i Sanja su sa sinom pozirali pored torte, a Sanja je sakrila njihove likove na slici koju je podelila, a u opisu je poručila "Mama i tata. Porodica. Ponosni roditelji. Nas troje" i stavila emotikon planete ističući da su oni njen svet.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Emotivna ispovest naše voditeljke: Progovorila o razvodu, sinu, pa otkrila: NEDAVNO SAM OSLEPELA

Domaći

SLAVLJE U DOMU ANE RADULOVIĆ! Svi se pitaju da li joj je tu i bivši muž: Oglasila se i pokazala koliko je srećna (FOTO)

Domaći

Veliko slavlje u domu Nataše Bekvalac! Pevačica objavila fotografiju zbog koje ćete se raznežiti: Mojoj mamici, mojoj kraljici.. (FOTO)

Domaći

Slavlje u domu voditeljke Elite 9! Dušicu Jakovljević sačekali pokloni, grli se sa roditeljima i decom: Samo da sledeće godine svi budemo zajedno (FOT

Domaći

SLAVLJE U DOMU ANĐELE JOVANOVIĆ I MIHAILA DUDAŠA: Obratila mu se emotivnim rečima, čestitke se samo nižu

Domaći

Slavlje u domu voditeljke: Sanja Kužet objavila predivne vesti, evo šta je razlog!