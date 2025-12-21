Zarađivao je i do 6.000 dolara dnevno, a bio je NAJPLAĆENIJI Armanijev model: Toma Panić otkrio mračne tajne života svetskog džet-seta

Toma Panić nikad iskrenije progovorio za medije o svetu modelinga i svim žrtvama tokom borbe za uspeh!

Toma Panić, maneken i bivši učesnik rijalitija "Zadruga", godinama je prisutan u javnosti, ali nikada nije želeo da govori o svom privatnom životu i otkrije detalje detinjstva i prvih koraka po svetskim pistama najvećih brendova.

Početak manekenske karijere

Prvi put za Kurir, u velikom intervjuu evocirao je uspomene i progovorio o svim detaljima svetskog sveta mode kroz koje je prolazio.

- U raskoraku sa košarkom, kada sam presekao i napustio taj svet, dogodio se jedan bend koji je snimao spot u Svilajncu, a isti ljudi su snimali spot i Stoji Novaković. Jedan stilista, Nenad, rekao je da misli da sam odličan za modeling i Stojin Igor takođe, preko koga sam došao do Dejana Milićevića koji mi je uradio prve fotografije i rekao: "Ovo je budući svetski top model" - govorio je Toma i dodao:

- Na tom slikanju je došao čovek iz agencije "Fox" i nastao je prvi ugovor i prvo putovanje. Kada sam igrao košarku cilj mi je bio Hemofarm i uspeo sam, a kada sam počeo da se bavim modom, cilj je bio Armani i to sam zacrtao i uspeo. Želeo sam reviju Armani, ne postoji veća stvar od toga za muškarce. Razmišljao sam kao klinac da treba da zarađujem za sebe i našao sam privatnog agenta koji je imao odličnu komunikaciju sa ljudima iz Milana i čuvenim bukerima. Išao sam na kasting za Armani, 1.800 ljudi se prijavilo, a ja sam izabran u 36 njih - govorio je Toma i otkrio detalje:

"Spavao sam na klupici"

Panić je pričao i o mukotrpnoj borbi do uspeha.

- Početak je bio težak, nisam znao jezik, nisam imao sredstava, nekada sam spavao na klupici. Došao sam autobusom prvi put u Milano, kao "paradajz turista", nisam znao ni jednog čoveka, nisam znao grad. Svetski šoubiz je jako surov ali je tako... Bilo je mučno, ali nisam znao za neuspeh.

- Bio sam lice revije, bio sam u svim medijima u Milanu, imao sam svega 30 sekundi da se presvučem. Nakon završetka revije, masa novinara, paparaca, stvarno nestvarno. Važan buker iz Njujorka me je doveo do toga da budem prvi muški model "One management" koji je otvorio reviju, jer su do tada radili samo sa ženama. Trebao sam nakon toga da radim za "Dizel" ali zbog papira se nije ostvarilo, jer mi nismo znali da ću biti toliko uspešan, jer smo došli da probamo. Nisam uvek bio svestan, ali sam uvek bio spreman. U Njujorku sam živeo preko puta zgrade gde su bili Bijonse i Džej Zi.

- Nikada nisam dozvoljavao da ja nešto ne mogu, uvek sam se kretao. Bio sam deo svetskog džet seta, nije me ništa sem toga zanimalo. Video sam svašta ali sam uvek bio svoj. Bio sam često meta iskorišćavanja, ali sam na vreme sve prepoznao i nisam dozvoljavao. Stekao sam poštovanje, znali su gde su moje granice.

Najplaćeniji Armanijev model

- U jednom trenutku sam otišao u Kinu kao Armanijev model i bio sam jedan od najplaćenijih modela u svetu. Po danu sam bio plaćen od 2.000 - 6.000 dolara, a radio sam svaki dan.

Sarađivao sa najuspešnijim fotografima

Panić je sarađivao sa mnogim svetskim ali i domaći poznatim fotografima. Pored Dejana Milićevića, tu su fotografije i Miše Obradovića.

Svetski poznat fotograf koji je takođe radio sa Tomom Panićem bio je i Silvester Mako koji je uradio jedne od najupečatljvijih fotografija koje su manekenu doprinele u građenju karijere.

Fotografija koja je takođe obišla planetu ovekovečena je od strane trenutno svetski najpoznatijeg fotografa, Nikolasa Gerardina, koji je takođe slikao Šakiru, Lea Mesija, Ronaldovu ženu Georginu Rodrigez i mnoge druge, a pre samo nekoliko dana i Kim Kardašijan.

Autor: Nikola Žugić