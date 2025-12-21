Srpska pevačica šokirala priznanjem o vezi sa oženjenim, sada provocira stajlingom: Znala sam da ima ženu, HTELA SAM ZABAVU

Višnja je sada pozirala u crnoj sako-haljini ispod koje je nosila mrežaste čarape, a smeli autfit je upotpunila crnim kožnim čizmama!

Pevačica Višnja Petrović (36) otvoreno je govorila o borbi sa viškom kilograma, a kako je jednom prilikom priznala, ona je čak na nastupima gasila reflektore kako joj se ne bi video celulit na nogama. Međutim, da je sada dovela liniju do savršenstva, svedoče njene najnovije objave na mrežama.

Višnja je sada pozirala u crnoj sako-haljini ispod koje je nosila mrežaste čarape, a smeli autfit je upotpunila crnim kožnim čizmama preko kolena na visoku štiklu.

Borba sa viškom kilograma

Inače, ona ne krije da uvek ima oko pet kilograma viška.

- Moja tajna je uzak struk, pa tako nekad vizuelno izgledam tako kada sam deblja. Uvek kuburim sa nekih 5 kilograma kao i svaka žena, to je najteže da se skine. Jako sam kritična prema sebi. Kakve ja uvrede ispred ogledala izgovorim to samo znaju moji bliski saradnici - rekla je nedavno.

"Bila sam sa oženjenim"

Podsetimo, Višnja je šokirala priznanjem da je bila u vezi sa muškarcem za kojeg je znala da je oženjen.

- Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Znala sam da ima ženu, nisam ja budala. Ja ne pravim probleme, bila je to burna veza. Znala sam da je zauzet, ali to me više ne zanima. Htela sam zabavu, ali zabava se pretvorila u ljubav. Svi morališu, ja volim sve da probam, sem droge, jer nisam poročna - iskreno je priznala Višnja tokom svog boravka u rijalitiju "Zadruga".

Autor: Nikola Žugić