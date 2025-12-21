OVE PEVAČICE SU IZVADILE SILIKONE! Jedna je davno pokrenula trend na estradi: Sklonite sve što nije vaše

Poznate dame sa domaće estrade sve češće odlučuju da se vrate prirodnom izgledu i uklone silikonske implante iz grudi.

Nataša Bekvalac, Tina Ivanović, Dragica Radosavljević Cakana, Stoja Novaković i Jelena Gerbec samo su neke od njih koje su se odlučile na ovaj korak. Pevačica Nataša Bekvalac, koja je nedavno uklonila silikone, podelila je svoje razmišljanje na društvenim mrežama:

- Drage moje žene, mi nismo naše grudi, zadnjica, kosa, koža, mi smo energija, vibracija, ljubav i sve ono što nas je dovelo do toga da danas budemo žene kakve jesmo. Otpustite sve što više nije vaše, odbacite sve što vas steže i boli. Ja jesam. Pripremam se za novu fazu svog života i jedva čekam da je čujete. Rastemo zajedno. S ljubavlju i poštovanjem. Vaša Nataša - navela je pevačica.

Tina obećala da neće raditi ništa od estetskih zahvata

Tina Ivanović je pre nekoliko godina odlučila da ukloni silikone i obećala da više neće raditi estetske zahvate.

- Mnogo je lepše kad si prirodan. Prirodni nokti, prirodna kosa, prirodne grudi. Sve prirodno - rekla je pevačica, međutim kako mnogi pišu na mrežama, od botoksa nije odustala.

Dragica Radosavljević Cakana je među prvima sa estrade ugradila silikone, ali ih je ubrzo izvadila.

- To je bio jedan glup trenutak u mom životu. Na kraju sam shvatila da mi je to bilo nepotrebno jer i bez toga imam veće grudi - izjavila je Cakana.

Stoja Novaković je silikone uklonila zbog zdravstvenih problema. "Silikoni su mi napravili veliki problem s kičmom, pa sam ih sa zadovoljstvom uklonila - rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić