EVO KAKO JE MERIMA NJEGOMIR OTKRILA DA IMA RAK PANKREASA: Pevačica ignorisala SAMO JEDAN simptom, kao i mnogi, bolest je pokosila za dva meseca!

Naša, sada već pokojna, pevačica Merima Njegomir zauvek će ostati upamćena po svom raskošnom glasu koji je obeležio domaću scenu, a ona je preminula 20. novembra 2021. godine u 68. godini, a evo kako je saznala da ima rak pankreasa!

Merima Njegomir otišla je samo dva meseca i deset dana nakon što joj je dijagnostikovan karcinom pankreasa – bolesti koju s pravom nazivaju „tihim ubicom“.

Tihi neprijatelj – karcinom pankreasa

Ova bolest spada među najsmrtonosnije upravo zato što simptomi stižu kasno i često deluju bezazleno. Bol u stomaku, gubitak apetita, umor – sve ono što čovek može pripisati umoru ili stresu, zapravo može biti znak ozbiljne bolesti. Tako je bilo i kod Merime.

Tokom leta 2021. izgledala je zdravo i puna energije. Zajedno sa kolegom Zoranom Dašićem Dašom, iz grupe „Legende“, snimila je pesmu Ljubav traje i nastupila pred publikom u Sokobanji. Tek nakon tog nastupa požalila se na bolove u stomaku. Lekarski pregledi otkrili su strašnu istinu – rak pankreasa.

Snaga duha i ljubav porodice

Merima je priznala prijateljima da joj je bilo potrebno tri dana da smogne snagu i saopšti svoju dijagnozu. Iako šokirana, odlučila je da se bori. Govorila je da veruje u nadu, snagu duha i da se neće predati.

U svojim poslednjim intervjuima otvoreno je govorila o borbi s bolešću. Isticala je da misli pozitivno i da veruje da može da pobedi, jer su i drugi uspeli. Najveći oslonac bila joj je porodica – njeno četvoro dece. Njihova ljubav davala joj je snagu, a podrška prijatelja i kolega bila je znak da je ljudi zaista vole.

„Ja koja sam uvek eksplodirala od energije, sada sam suočena sa bolom i nemoći. Ipak, kada imam svoju decu pored sebe, lakše je“, rekla je u jednom od poslednjih razgovora.

Poslednji meseci

Nažalost, bolest je napredovala brzo. Samo dva meseca nakon što je saznala dijagnozu, Merima je preminula. Njena smrt potresla je ne samo porodicu i prijatelje, već i brojne poštovaoce njenog rada. Publika je pamti po emotivnim interpretacijama, toplini glasa i pesmama koje su obeležile mnoge živote.

Nasleđe koje ostaje

Merima Njegomir ostala je zapamćena kao umetnica snažnog duha i ogromnog talenta. Njena priča podseća koliko je podmukao rak pankreasa i koliko je važno ne zanemarivati ni naizgled bezazlene simptome. Iako nije pobedila bolest, pobedila je u jednom drugom smislu – pokazala je kako izgleda hrabrost. Njena deca ponosno govore da je do kraja života zračila dostojanstvom, a publika je pamti kao ženu koja je širila optimizam i ljubav, čak i u najtežim trenucima.

Njene pesme i dalje žive, prenoseći emociju i snagu koju je nosila u sebi. Tako Merima, iako fizički nije među nama, ostaje zauvek prisutna kroz muziku i sećanja.

Autor: Nikola Žugić