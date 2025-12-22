Ovo malo ko zna! Evo šta je po zanimanju ćerka Suzane Mančić: Veoma je uspešna!

Ćerka Suzane Mančić, Teodora Kunić se nedavno udala za brigadnog generala Miroslava Talijana koji je 23 godine stariji od nje, a malo ko zna da je i ona fakultetski obrazovana.

Suzana Mančić je jednom prilikom otkrila čime se bave njene naslednice, te otkrila da je Teodora Kunić PR, dok je Natalija novinarka.

- Teodora je prilično dobar PR, to je uostalom i diplomirala, voli svoj posao, ima takta i strpljenja s ljudima. Natalija je novinarka. Krv nije voda, moj otac Aleksandar Mančić bio je novinar prvo „Borbe“, pa onda „Politike“. Pratio je Tita, rad skupštine i na kraju energetiku, a Natalija piše o modi, rekla je jednom prilikom za Story.

Suzana o zetu i svadbi

Suzana Mančić (68) je nedavno otkrila kako je protekao prvi susret sa zetom, a spomenula je i svadbu koju su pravili u septembru ove godine.

- Po želji moje starije ćerke Teodore, napravili smo manju svadbu, za osamdeset ljudi i to je bio pakao, kako odabrati te ljude, treba selektovati – rekla je ona.

- Kada sam ga upoznala i imala prilike da pričamo, rekla sam „Dopada mi se čovek. Smiren je i staložen, to je nešto što njoj treba“ - kaže Suzana za "Grand".

Autor: Nikola Žugić