PLAŽA, PALME I BAZEN PORED MORA! Marija Šerifović pokazala suvi luksuz: Otputovala u toplije krajeve, evo gde se odmara (FOTO)

Pevačica Marija Šerifović već neko vreme se odmara u toplijim krajevi, a sada je objavila snimak iz šetnje.

Svi komentarišu klip u kom se vidi suvi luksuz, a pevačica je snimila bazene pored mora, palme i plažu, te nema sumnje da joj prija da se ponekad osami i prošeta bez igde ikoga.

Marija inače, svaku priliku koristi da bude sa sinom i porodicom, kada joj obaveze to dozvole, te je odmor uvek prihvatljiva opcija.

Uživa u majčinstvu, ne odvaja se od sina

Inače, ona ističe koliko uživa u majčinstvu, a nedavno je na mrežama podelila snimak sina Maria koji je od majke i bake nasledio ljubav prema muzici.

Ona je sinu već kupila mikrofon, zbog čega sada svakodnevno mora da gleda njegove performanse.

- Pokloni se, ajmo još jednom, aplauz - govorila je Marija na snimku koji je završio na mrežama.

Marija je kasnije snimila i svoj razgovor sa majkom Vericom.

- Baba, šta misliš hoće tvoj unuk da ima sluha - rekla je ona.

- Jesi ti bolesna u mozak, kakvo je to pitanje bre - dobacila je Verica, a pratioci su pevačici pisali da što više treba da snima majku i sina, budući da vole da ih gledaju u njenim vlogovima.

Autor: Nikola Žugić