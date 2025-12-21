AKTUELNO

Domaći

Lokal nije u našem vlasništvu: Marija Egelja stala na put nagađanjima, pa otkrila da li priželjkuje devojčicu: Muž mi je rekao da sam i dalje JEDINA PRINCEZA u kući!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kako smo prvi pisali, lokal na Vračaru, ipak nije u vlasništvu supruga Marije Egelje, a sada se voditeljka oglasila!

Voditeljka emisije "Premijera Vikend - Specijal", Bojana Lazić, porazgovarala je uživo sa koleginicom, voditeljkom Pink televizije, Marijom Egeljom o ovom slučaju, te je demantovala navode u medijima.

Foto: Pink.rs/Instagram.com/marija.egelja

- Jedina senzacija koja je tačna tu je moja ljubav prema komplet lepinji. Lokal nije u našem vlasništvu, ja tu nemam dalje šta da pričam, svi ste dobrodošli od sledeće nedelje. Sa razlogom se dosta priča o komplet lepinji - rekla je Marija, a onda je progovorila o majčinstvu i nedavnom porođaju:

Dosta mi to pišu gledaoci i pitaju me. Ja uvek kažem: "Hvala Bogu naša draga zemlja se brine i da je porodica nešto što treba da čuvamo", pored Bugarske, naše je najduže to porodiljsko odsustvo, tako da, čim se završi, ja se vraćam na male ekrane. I suprug i ja zajedno učestvujemo, nema tu da pomažemo, nego učestvujemo zajedno. Jutros smo se "vezivali" kako to običaju nalažu, juriš sa decom i moraš da budeš u formi...To ćemo još videti, na planini je baš lepo, moram da poguram prognozu da bude bajkovito vreme, ipak je lepše sa snegom. Ova godina mi je, pored 2022. godine bila najlepša, rodio se drugi sin. Ja sam se dogovorila sa mužem da jednu noć čuvaju baba i deda, da mi možemo da se proveselimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Za sam kraj razgovora, ona je progovorila o tome da li priželjkuje ćerku, posle dva sina.

- Muž mi je rekao kada smo saznali da je i drugi sin, rekao mi je: "Nema veze ljubavi, biće i devojčica", ja sam mu rekla: "Još se ne odlučujem na taj korak", a onda mi je on rekao: "Ti si i dalje jedina princeza u kući" - rekla je Marija Egelja.

Autor: Nikola Žugić

#Marija Egelja

#Porođaj

#Vremenska prognoza

#lokal na Vračaru

#voditeljka

