Naš folker progovorio o vili na Avali: Otkrio da li će praviti farmu, pa spomenuo Cecu Ražnatović!

Pevač Mile Kitić stigao je jutros na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", pa otkrio detalje o svom predstojećem rođendanu.

Mile Kitić ističe da mu je svaki rođendan radan, jer pada u ponoć na doček Nove godine, ali da mu je drago što će moći da se druži sa publikom.

- Umorio sam se, ali bilo je radno. Klasika, nastupam u Bosni, svake godine to radim, volim tamo da radim, još malo do Nove godine, pa onda na odmor... Što se tiče poklona, nisam za sada, rođendan mi je prvog, napravićemo svi zajedno kod kuće ručak, nećemo na nastupu, to ćemo kod kuće, kao i svake godine - rekao je Mile, pa dodao:

- Svake godine mi je radno za rođendan, a ove godine se radujem što je u Beogradu, jer sam kod kuće, blizu mojih. Više ne duvam svećice. Za 60. rođendan, vraćam se kući, i vidim čeka me supruga sa prijateljem, neki Cile, meni sve to sumnjivo bilo, dolazimo u Zemun i uzmemo jedan hotel, kao čeka nas tamo prijatelj. Mrak, kad smo došli tamo, prijatelji iz Evrope, iz Beograda, tako da su mi priredili iznenađenje... Nisam plakao, emotivan jesam, ali nisam plakao, udarile su me neke emocije.

Dosta se spekulisalo o njegovoj kući na Avali, kao i njegove koleginice Cece Ražnatović.

Mile je prokomentarisao i spekulacije o svom novom domu i "farmi" koju bi navodno napravila Ceca Ražnatović:

- Nemam plan za farmu, taman posla, čuju se uveče šakali, a ovo domaće životinje, sve je to normalno. To oko Ceca, jedan od prijatelja, advokata, pa je neko pitao šta će tu biti, pa se našalio da će biti farma, ali nema ništa od toga - ispričao je Mile.

Autor: Nikola Žugić