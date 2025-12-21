Prave se fini, još osećam posledice od nezgode: Goga Sekulić bez dlake na jeziku, progovorila o estradi i kolegama

AKTUELNO

Pevačica Goga Sekulić progovorila je o kolegama koji se drogiraju na estradi i tvrdi da drogu konzumiraju oni koji se, kako kaže, prave fini.

Goga Sekulić je najpre otkrila da sprema za publiku nove pesme koje će ličiti na one kojima ja harala u regionu.

- Moram da se vratim onoj Gogi Sekulić od ranije, sada snimam spotove i spremam sve ali ne uspevam sve da stignem, kaže pevačica koja kao i svi ima problema sa virusima koji su svuda oko nas.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

- Pre dva meseca sam imala bronhitis, osetljiva sam jako i slab mi je imunitet pa kada su emisije gledam da se čuvam, a i dete mi je prehlađeno. Celo predškolsko je pod virusom, pa to posle pređe na roditelje. Moj imuni sistem je loš, godine su to nespavanja i noćnog rada. Dešavalo se da bolesni radimo, mi želimo da otkažemo nastup ali vlasnik diskoteke neće da čuje. Govorila sam: mogu da se pojavim, ali ne mogu da radim. Dešavalo se da odem da ispoštujem i vratim se i dobijem upalu pluća, onda se pitam koga bre da ispoštujem.

Na pitanje da li je bilo pretnji, pevačica kaže:

- Neko možda ima taj nastup da se mangupira, danas su malo razumniji, ranije je bilo da morate da dođete. Sada nisam imala problema. Retko kada otkažem, ali izvinim se i zakažem novi termin. Nekada se pitam kako ovi što piju, puše i drogiraju se a idu, ne staju. Pitam se kada spavaju i plaćaju račune. Imamo mi one što dobro prikrivaju sve što rade.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

"Oni koji su fini se drogiraju"

Nedavno je Željko Šašić upravo rekao to da se na estradi svi, sem njega, drogiraju.

- Ja se ne drogiram, razmišljam da počnem ali glupo u ovim godinama da počnem. Oni što mislite da su fini oni se drogiraju.

Pevačica sa zavidnom karijerom uvek su prisustvovali raznim problematičnim situacijama poput pucnjavi, tuča i razmirica.

- Viđala sam u mojoj blizini ali nisam imala neke probleme, nisam se petljala gde mi nije mesto. Dešavalo se i u Beogradu i u Crnoj Gori da se biju, vade pištolje. Svašta sam čula, nije to ni lako kada je neko dguo na estradi ako su imali pretnje da se izbore sa tim, a da ne izađe bruka i sramota u javnost. Danas je gore što ljudi ne provere šta je ko rekao pa uđu u problem. Najviše “volim” one što skrinšotuju poruke i puštaju na spikerfon, a kada treba u lice onda su slabići.

Foto: Pink.rs/N. Vujičić

"Još trpim posledice nezgode"

Goga se osvrnula i na godinu koja je na izmaku.

- Ova je bila dobra pošto sam prošle imala nezgodu i dalje imam problem sa kičmom od tada. Ne smem da treniram, promenila sam ishranu i išla na gomilu terapija. Užas je da mi se tako nešto desi a imam malo dete kući.

