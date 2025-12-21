Uvek mi je prva čestitala rođendan: Naša pevačica se slomila na pomen pokojne majke, a evo da li priželjkuje da se u 2026. godini ostvari kao majka

Naša pevačica Jovana Tipšin pre pet godina ostala je bez majke, te je sada otkrila kada joj je ona najviše nedostajala.

Jovana Tipšin je, naime, na samom početku razgovora za emisiju "Premijera", otkrila da joj je sutra rođendan, te i da očekuje prelepu i opuštenu noć uz beogradsku publiku.

- Od ponoći, sutra mi je rođendan, radujem se što ću dočekati rođendan sa publikom. Biće jedna lepa, opuštena noć, baš ćemo se družiti lepo - rekla je Jovana, te se osvrnula na prethodne godine:

Meni su ove godine bile lepe i naučile su me dosta toga, kako treba i ne treba, sazrevamo i rastemo s godinama. Učimo dok smo živi. Najpametnije je: "Ja znam da ništa ne znam", najvažnije je da radimo na sebi...Dosta mojih prijatelja dolazi iz Srbije, ja sve nešto pevam privatne žurke, ali eto, večeras sam tu.

Samim tim, Jovana se osvrnula i na želje da se u 2026. godini ostvari kao majka, ističući da ukoliko je to Božija želja, njena je svakako.

- Uh, daće Bog. Sve je u rukama Božijim, otom potom. Uvek je želja svih nas devojaka da se jednog dana ostvarimo kao majke...Najteža mi je bila 2021. godina kada mi je majka umrla i 1997. godina kada mi je otac umro. To su teške godine, evo sada će mami pet godina u februaru, ne možeš da se navikneš, praznina ti je uvek u duši - rekla je pevačica, a onda je otkrila kada joj je najviše nedostajala majka:

Ona će mi večeras nedostajati, ona mi uvek prva čestita rođendan, volela je da mi kupuje minđuše. Nedostaje mi kada su neki veliki događaji, Božić, Vaskrs, slava sada kada je bila. U svakom momentu nedostaje.

