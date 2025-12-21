Muškarci su postali kukavice, ne biraju žene koje vole, već... Milena Ćeranić progovorila o ljubavi, pa priznala: Kada radite na sebi, to je najbolja investicija

Iskrena do koske!

Naša pevačica Milena Ćeranić za emisiju "Premijera Vikend - Specijal" progovorila o svom privatnom životu, a na samom početku razgovora se osvrnula na zdrav način života, koji vodi već dugo.

- S obzirom na to da ja imam 40, za par meseci, odlično to izgleda. Ja kažem deci ovoj, to su ljudi sa 20, 25 godina: "Pa gde vam je energija?". Noćni život traži kondicij, dobru kondiciju. Pored toga, treninzi i zdrava ishrana - rekla je pevačica, a onda se osvrnula na to da mnoge njene kolege istupaju u javnost i priznaju svoje poroke:

Ne daj Bože da sam poročna (smeh). Nedelja je, idem na svirku, ja sam izletela sam iz kreveta, okupala sam se, moram da jedem i da idem na put. Retko kada ja kuvam, jer ne volim da kuvam samo za sebe, ali mislim da više vremena mogu da provedem napolju. Volim da kuvam, ali nešto ne prečesto.

Ona se, potom, osvrnula na to da li ima jaču polovinu pored sebe.

- Ja sam uvek okružena jačim polovinama, moj tata, moja braća, moj drug Ćemo. Muškarcima sam generalno okružena, pa i što se tiče mojih muzičara kolega. Žene obožavam...Muškarci više vole pesmu "Krivog bih te branila", želela bih da nađu upravo takvu ženu. Muškarci su postali kukavice, ne biraju da žive sa ženom koje vole, nego biraju da žive sa ženama koje će da budu dobre majke i tako dalje. Za ljubav treba hrabrost. Ja sam žena koja je znala da voli, ali i ona koja zna da prašta. Ja sam inače žena koja je opisana u toj pesmi "Krivog bih te branila", nevezano samo za partnera, nego i za nekoga drugoga ko mi je jako drag - rekla je Milena.

Kada je reč o objavama na njenom profilu na instagramu, Milena ističe da sve citate koje piše, napiše da bi onaj do koga dopru, nešto i naučio pored toga što gleda njene fotografije na socijalnim mrežama.

- Često citati koje postavljam nisu iz moje glave, nego od mnogo pametnih ljudi koji mi ostaju u glavi ili ih zapišem. Meni je posebno drago da se muškarci tome posvećuju i da osvešćuju svoje živote...Ja volim da napišem nešto pametno ispod slike, da ne služi samo da se gleda. Meni je 2025. godina poslužila za rast u svakom smislu, ja tako volim da prenesem ljudima da na lakši način duhovno sebe iscele i da im bude lakše da uđu u neke stvari. Kada radite na sebi, to je najbolja investicija - rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić