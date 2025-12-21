Unuka Mitra Mirića krenula njegovim stopama! Pevač otkrio šta će pazariti mezimici za Novu godinu, pa progovorio o masovnom otkazivanju nastupa

AKTUELNO

||

Pevač Mitar Mirić progovorio je za "Premijeru" o masovnom otkazivanju nastupa njegovih kolega, ističući da je on jedan od retkih pevača na estradi koji radi sve vrste proslava.

- Sve zavisi ko kako ima posla, nije kao nekada, ali eto...Ja mogu da radim skoro sve, koncerte, zabave, diskoteke i poneku svadbu. Sve će doći na svoje, zašto ne i neko privatno veselje?! Ja pevam kao i na koncertu - rekao je Mitar, te je otkrio kakva mu je 2025. godina bila na poslovnom, a kakva na privatnom planu:

Bilo je dobro, radilo se, ja sam zadovoljan. Mi smo ostavili neki pečat sa dugogodišnjom karijerom i hitovima..."Ciganče", "Voli me danas više nego juče", ona je večiti hit. Ja bih rekao: "Živela ljubav". Za Novu godinu idem u Čikago, Teksas, Vegas, San Diego.

Kako je otkrio, unuka je krenula njegovim stopama, da bude muzičarka, te joj je tako obećao harmoniku za Novu godinu.

- Prvo moram unuku, pošto svira klasičnu muziku, moram harmoniku da kupim, a ovo ostalo ćemo da vidimo...To su bili neki poklončići, neke čokoladice, otkud znam, ali uvek se sećam, treba se uvek sećati toga - rekao je pevač, te je nastavio:

Dobro, ja izdam po neku pesmu, mislim da je to više i teško sada, nema...Vrlo, vrlo teško je pronaći pesmu, to je sve nešto utrošeno.

