U koferu nosim prljave gaće: Đani stigao u Beograd, a ženi nije doneo poklone sa puta: Nakupovao sam se davno!

Pevač Radiša Trajković Đani vratio se danas sa tezge u Beograd, a medijske ekipe zatekle su ga na aerodromu.

Folker nam je tom prilikom otkrio da supruzi Slađani nije kupio novogodišnje poklone, pa je pomenuo prljav veš koji nosi u prtljagu.

- U koferu nemam novogodišnjih poklona, samo prljave gaće! Ženi sam nakupovao poklona do 2070. godine, a inače, što se tiče prljavih gaća, pere ih mašina - rekao je Đani, nakon čega je ušao u auto i odvezao se dalje.

Na vreme obezbedio sinove

Inače, pevač Radiša Đani Trajković i njegova supruga Slađa žive u stanu od 100 kvadrata u jednom od najluksuznijih beogradskih naselja, a pored toga imaju još nekoliko nekretnina, dok se inače zna da je naslednike zbrinuo na vreme. Stan u kojem trenutno žive vredi čak 460.000 evra. Takođe, oni su obezbedili i sinovima stanove, a svaki vredi oko 290.000 evra.

Autor: Nikola Žugić