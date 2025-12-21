PEVAČICA PROGOVORILA O ZDRAVSTVENOM STANJU VESNE ZMIJANAC: Nakon što su joj ugrađeni stentovi, evo kako se oseća (FOTO)

Pevačica Slađana Mandić nedavno je obradila hit Vesne Zmijanac "Ovo u grudima", a sada je rekla da joj je drago što je i njena verzija naišla na pozitivne reakcije publike. Ona je govorila i o zdravstvenom stanju starije koleginice. Slađana je rekla da je kroz moderniji aranžman pesmu koja je veliki hit želela da približi i mlađima.

- Drago mi je zbog toga ja ne želim uzimam prvenstvo Vesni to je bio mega hit, ali mislim da je naš aranžman, modernizovanog zvuka doprinelo da se približi ljudima, naročito mlađim generacijama, ja sam to na svoj način približila a to je original Vesna. Baš sam srećna, ne želim da to bude moja zasluga ali mi je drago - rekla je Slađana, pa progovorila o Vesninom zdravstvenom stanju.

- Imamo istog PR-a, pa preko nje se raspitujem. Dobro je, ali ne bih o tome - kratko je rekla Slađana koju smo sreli na aerodromu.

O razvodu

Podsetimo, Slađana se nedavno prisetila perioda kad je bila razdvojena od supruga, MMA borca Ajlina Ahmića.

- Ta patnja se najviše oseća kod dece i to je jedina stvar u životu zbog koje se kajem. Malo znamo da budemo sebični i brzopleti i, drage dame, vodite računa uvek, treba nekad spustiti loptu malo, kad je u pitanju velika ljubav. Kad postoji poštovanje, godine, uspomene i kad sve funkcioniše nije poenta da pod nekim pritiskom eksplodirate i uradite neku glupost, razdvojite se i na kraju deca najviše propate - ispričala je ona u emisiji.

Autor: M.K.