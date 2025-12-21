SARA JO JECA NA BINI! Pojavio se snimak sa nastupa, zbog pokojnog kolege roni suze: Ako sutra nema me, nemoj da me žalite (VIDEO)

Požar u Kočanima koji je u martu zavio region u crno odneo je 62 života, a među stradalima je bio i pevač Vladimir Blažev Pančo koji je bio veliki prijatelj Sare Jovanović poznatije kao Sara Jo.

Upravo zbog toga, ona je na nastupu koji je nedavno održala u Makedoniji izvela pesmu grupe DNK "Ako sutra nema me".

Na društvenim mrežama se pojavio snimak kako Sara plače dok peva stihove ove potresne pesme.

Nju su preplavile emocije i nije mogla da zaustavi suze na bini.

Reči pesme

Ako sutra me nema,

Nemoj da me žalite

Glavu gore, narode

Nove dane slavite

Ako sutra me nema,

Ako sutra me ne bude

Digni čašu za mene

Za sve dobre dane

Drugove, kafane

Ako sutra me ne bude

Ako sutra me nema

"Pančo, uz tebe sam svim srcem"

Podsetimo, Pančo je umro 14. oktobra nakon sedam meseci borbe. Dok je pevač bio u teškom stanju Sara se oglasila i istakla da veruje u njegovo ozdravljenje.

- A ti, dobri naš Pančo... Znam da se boriš lavovski, samo onako kako ti umeš... Ipak si ti naš "loš momak". Ne postoji trenutak da nismo pomislili na tebe. Uz tebe smo svim srcem i dušom - napisala je Sara tada.

Autor: M.K.