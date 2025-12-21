TANJA SAVIĆ UGOSTILA BRATA I SNAJKU U SVOM DOMU! Šuškalo se da mu nije bila na venčanju, a sad pucaju od sreće, u naručju drži bebu (FOTO)

Tanja Savić objavila je večeras na svom profilu na Instagramu sliku punu emocija na kojoj pozira sa detetom svog brata. Pevačica je u svom domu ugostila brata Nemanju i snajku Saru, a sve je odisalo novogodišnjom atmosferom i toplinom.

Inače o odnosima u porodici Tanje Savić mnogo se spekuliše u javnosti, a nedavno se pojavila informacija da pevačica ne priča sa sestrom Biljanom. Osim toga njen brat Nemanja nedavno se oženio, a kako se pisalo od pevačice nije bilo ni traga, ni glasa.

Međutim, da su oni u dobrim odnosima, pevačica je potvrdila tako što je objavila sliku iz svog doma, koja je raznežila mnoge. Ona je u jednu trenutku podigla bebu u vazduh, dok osmeh nije skidala sa lica i napisala:

"Pa ko je to meni došao" - napisala je Tanja, a potom je i pokazala svog brata kako drži bebu.

"Najviše na svetu bih volela da sa Mukijem dobijem dete"

- Svi mi predviđaju svadbu, ali što se mene tiče. Svaki put kada duvam svećice, samo pomislim da me zdravlje posluži, ništa materijalno ne bih poželela. Najviše na svetu bih volela da sa Mukijem dobijem dete - rekla je ona za "Blic".

"Bilo je puno predrasuda"

Pevačica je priznala da se posle nekoliko meseci veze potpuno prepustila jer je shvatila da Muki nema loše namere prema njoj.

- Nisam očekivala to zaista. Na samom početku veze sam se plašila, ali sam se onda i prepustila kada sam videla da je to u redu. Kada sam shvatila da tu meni neće niko da našteti, onda sam se opustila. Kasnije je stigao je pritisak od strane medija kada se saznalo da smo u vezi, da je on druge vere. Te je mlađi, bilo je puno predrasuda – ispričala je pevačica i otkrila da se više ne obazire na negativne komentare:

- Ranije sam se oko toga brinula šta će ljudi da kažu. Prosto, takav smo narod. Ljudi su uvek gledali u komšijino dvorište i prepričavali. Ja sam samo naučila da ne mislim o tome i da živim svoj život. Znam šta radim.

Autor: M.K.