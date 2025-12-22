BILA JE DEO MENE, NIKO NIJE BIO BITNIJI OD NJE! Anastasija krstila Lunu, danas ne progovaraju: Đoganijeva ogolila dušu o njihovom odnosu

Luna Đogani progovorila je o drugarici sa kojom je provela detinjstvo Anastasiji Ražnatović. U jednom trenutku prijateljstvo su krunisale kumstvom, a danas nemaju nikakav kontakt.

Anastasija Ražnatović nedavno je stala na ludi kamen i uživa u ljubavi sa poznatim fudbalerom. Nemanja Gudelj i pevačica žive u Španiji i jedna od najvećih strasti su im putovanja. Pre udaje Anastasija je bila sklona dugim vezama, ali i dugim prijateljstvima. U medijama se često spominje njena drugarica sa kojom je odrastala, Tara Milutinović koja je bila i kuma na venčanju.

Nerazdvojne

Malo ko se seća da je Anastasija bila nerazdvojna i sa Lunom Đogani, sa kojom se redovno oglašavala na društvenim mrežama i kačila zajedničke fotografije. Ljubav između njih je kulminirala kada ju je Ražnatovićeva krstila.

Ubrzo nakon toga odnos im je zahladneo, a Luna je nedavno za Kurir progovorila o bivšoj prijateljici.

- Pričalo se da sam joj uzela dečka, ona se nije oglašavala do skoro i time se smatralo da je ona te priče potvrdila. Bilo mi je mnogo teško, ona mi je i krštena kuma. Mnogo toga smo prošle zajedno i nikada neću moći da zaboravim taj deo svog života. Ništa se konkretno nije desilo, putevi su nam se razišli. Odrasle smo zajedno i samo se u jednom trenutku naša mišljenja nisu uklapala. Ona se zaljubila, bila je stalo sa tim dečkom, ja sam imala nešto svoje i samo se se razišli. Nismo se svađale, ni vređale. Nikada nisam dobila ružnu reč od nje, niti ona od mene - objasnila je Luna za Kurir.

Kako je otkrila, uvek će se sećati lepih situacija sa njom, ali i da joj je žao što nisu više prijateljice.

- Žao mi je što nismo ostale prijateljice, ipak smo kume. Kada sam odlučila da se krstim, niko mi nije bio bitniji od nje. Bila je kao deo mene, mnogo smo bile bliske. Želela sam da moja kuma bude neko sa kim delim sve i kome mogu da se otvorim - istakla je Luna.

Autor: M.K.