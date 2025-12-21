AKTUELNO

Domaći

MARIJU ŠERIFOVIĆ UJEO MAJMUN NA ODMORU! Otputovala na Bali sa Jovanom Pajić, pa doživela nepriliku: Ovome se nije nadala (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Mariju Šerifović ujeo majmun na Baliju!

Pevačica Marija Šerifović obradovala je svoje pratioce novim vlogom sa egzotičnog Balija, gde je otputovala na zasluženi odmor u društvu bliskih prijateljica. U snimku je zabeležila brojne zanimljive i zabavne trenutke, prikazala kako su uživale u razgledanju, druženju i opuštenoj atmosferi daleko od svakodnevnih obaveza.

Foto: Instagram.com

Među saputnicama se našla i njena dugogodišnja prijateljica i koleginica Jovana Pajić, sa kojom je Marija delila razne avanture tokom putovanja.

Ipak, jedan trenutak posebno je privukao pažnju. Naime, kada je pevačica odlučila da se fotografiše sa majmunom i skupila hrabrost za ovaj susret, usledilo je neprijatno iznenađenje – životinja ju je ugrizla, što je iznenadilo i nju i njene pratioce.

Foto: Instagram.com

- Mene je upravo ujeo majmun, sreća je što je mator i što su mu tupi zubi- rekla je Marija.

Iako neprijatno, ovaj događaj nije pokvario njen odmor, a Marija je još jednom pokazala da i neplanirane situacije ume da okrene na šalu i dobru priču za pamćenje.

Autor: M.K.

#Bali

#Jovana Pajić

#Majmun

#Marija Šerifović

#Odmor

#neprilika

