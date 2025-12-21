DOBRO JE ONA IZDRŽALA... Prijatelj Ljube Aličića otkrio istinu o pevačevom braku, ovo niko nije znao o njemu: Bilo je mnogo slučajeva, kad dođe društvo...

Prijatelj Ljube Aličića otkrio je nepoznate detalje iz privatnog života pevača.

Pevač Ljuba Aličić ostao je veran svom rodnom gradu Šapcu, mestu gde je odrastao i započeo muzičku karijeru. Njegov dugogodišnji prijatelj i vlasnik lokala, odlučio je da otkrije brojne detalje iz Ljubinog života.

- Naše prijateljstvo traje 60 godina. Mislim, to je... Nije se pomerilo, nijednog momenta. Ja i Ljuba se znamo, ja sam stariji od njega četiri godine, moj otac je držao u kafanu, bilo je tri kafane, četiri, ovde u ulici i Ljuba je tako krenuo da peva, družili smo se kao deca. Ja sam '94. godine ovo otvorio i Ljuba je više proveo vremena kod mene u lokalu nego kod svoje kuće, sto posto - rekao je prijatelj pred kamerama, prisetivši se početaka pevačeve karijere.

Kako je objasnio, Ljubin talenat se jasno video već sa 14-15 godina, a muzika ga je odvela na estradu ubrzo nakon toga.

Vodio fudbalski klub

- Ja i on smo dvadeset i nešto godina vodili fudbalski klub "Borac" - kaže prijatelj, pa dodaje:

- On skupi tako društvo i oni piju, piju, a on sad više ne pije i onda on počne da pije od dva sata uveče, tri, do sedam ujutru i onda je to... Retko je pevao svoje pesme, voleo je Safeta, Vidu Pavlović... - priča prijatelj.

- On ako dođe sam u lokal, on zivka i to ti je za 10 minuta... Ali to je svaki dan, to je godinama - kaže prijatelj, a na pitanje o čemu se priča posle toliko godina ističe:

- O fudbalu, gledamo malo utakmice - rekao je, a onda otkrio da li je pevač bio zavodnik:"Dobro je njegova žena izdržala..."- To ne smem, bojim se žena da me ne napdne, šalimo se malo. Pa dobro, znate kako, ti pevači, devojke su se lepile za njih - rekao je Ljubin prijatelj, pa potom otkrio da li je Ljuba bio svestan svog uspeha:

- Nije. Bilo je mnogo slučajeva, kad dođe društvo iz Beograda, jer je Ljuba tako skroman, jedan fudbaler koji igra u Zvezdi, Vojvodini, je rekao: "Ljubo, bre, pa ti nemaš pojma koliko si cenjen". Ljuba je toliko skroman, nikada se nije nadmeto, ni u društvu.

Pored uspeha u karijeri, Ljuba Aličić ima i sreću u ljubavi, sa suprugom je više od četrdeset godina, a kako kaže njegov prijatelj, ona je ta koja vodi kuću dok Ljuba zarađuje i brine o porodici.

- Pa četrdeset i nešto godina. Pa dobro je ona izdržala - rekao je prijatelj Ljube Aličića. Na pitanje ko je glavni u kući, Ljuba ili njegova supruga, prijatelj je otkrio:

- Pa, da vam kažem uvek ona treba bude glavna u kući. On je donosio novac, a ona je raspolagala - rekao je prijatelj.

Autor: M.K.