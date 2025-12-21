EVO KO SU ROĐENI BRAT I SESTRA JOVANE JEREMIĆ! Predrag je stariji 15 godina, a Milica je lepa plavuša: Dobila je stan od roditelja, a ja ništa (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić ima brata i sestru.

Ona se sada na svom profilu na Instagramu snimala sa sestrom Milicom kako u zanosnim pozama igraju, dok je brata Predraga predstavila javnosti jednom prilikom.

Naime Jovana i njena sestra pozirale su zavodljivo, smejale se, snimale i dobro provodile.Milica je lepa plavuša, a voditeljka je ovako pričala o njoj:

- Sestra je dobila stan od roditelja i sve na gotovo, a ja nisam dobila ništa! Čak ni stan. Pravili su razliku između nas. To me i dan danas boli i zato to ističem - dodala je Jeremićeva svojevremeno.

Ko je brat Jovane Jeremić

Podsetimo, Jovana Jeremić je jednom prilikom podelila fotografiju svog brata Predraga i otkrila da joj je nakon razvoda on najviše pomogao.

- Em drag, em Predrag! Moj rođeni brat. Čovek koji mi je najviše pomogao posle razvoda! Šta reći, mislim... Njegovo srce je predobro. Previše!!!! Ljubi ga 15 godina mlađa sestra. Porodica, napisala je Jovana tada.

Prisetila se neprijatnog iskustva iz detinjstva

Inače, jednom prilikom Jovana Jeremić je otkrila da su ona i njen brat u detinjstvu imali neprijatno iskustvo koje je moglo da bude kobno.

- Da mogu bacili bi me u septičku jamu, ali bih ja i iz septičke jame našla način da se izvučem. Kad sam bila mala zatvorila sam se sa svojim bratom u vitrinu za piće, tu nemaš vazduha. Počnem da se gušim, imala sam pet godina, to je istina. Moj brat Aca isto je počeo da se guši, isto pet godina. On je krenuo da gubi svest, ja sam bila svesna da ćemo da se ugušimo, da je to to - rekla je ona tada i dodala:

- To su ogromne kafanske vitrine, tu se stavlja piće, dihtuje i ne možeš da izađeš. Meni proradi kefalo, setim se da ima sudopera koja je povezana i da postoji cev koja je povezana. Izvukla sam onu cev i kroz slivnik smo on i ja disali pola sata dok nas nisu našli. Ako sam to preživela, ima da preživim sve ostalo. To je instinkt za preživljavanje. Čovek uvek treba da se bori i ne sme da dozvoli da mu bilo šta pomuti um.

Autor: M.K.