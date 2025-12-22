SIN BILJANE JEVTIĆ I ACE ILIĆA ZAVRŠIO TEŽAK FAKULTET! Roditelji pucaju od ponosa, čestitke se nižu: Dame i gospodo, Ivan je diplomirao (FOTO)

Biljana Jevtić i Aca Ilić jedan su od najpoznatijih estradnih parova, a u tri decenije dugačkom braku dobili su sina Ivana koji im je najveći ponos.

Njihov naslednik danas je završio studije, a oni su se tim povodom oglasili. Aca Ilić i Biljana Jevtić na društvenim mrežama pohvalili su se da je njihov sin završio Pravni fakultet.

- Dame i Gospodo: Diplomirani pravnik Ilić Ivan - stajalo je u opisu.

Odmah su usledile čestitke od strane njihovih poznanika i prijatelja. Bilja o receptu za uspešan brak. Jednom prilikom je Biljana govorila o braku sa Acom.

- Mi se jako dobro znamo. 35 godina smo u braku, toliko dobro se poznajemo. Partneri bi pre svega trebalo da se dobro poznaju, da bi znali kako da reaguju u nekom trenutku. Ja njemu ne moram ništa da kažem, ni on meni, u pogledu on vidi da li je meni nešto okej ili nije, ako nije, onda se povlači - otkrila je Biljana u emisiji Magazin In.

Autor: M.K.