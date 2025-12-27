BOLE OČI, ZLATNIJE OD OVOGA NE MOŽE! Tamara Đurić pokazala jelku kao iz bajke, a ćerkica pored pozira kao princeza: Celu kuću okitila, pa se pohvalila (FOTO)

Tamara Đurić još jednom je pokazala da ne štedi kada je u pitanju luksuz i praznična dekoracija.

Ovoga puta pohvalila se jelkom koja izgleda kao da je izašla pravo iz bajke, a mnogi su komentarisali da "zlatnije od ovoga ne može".

Tamara je celu kuću okitila, dok se raskošna jelka ističe bogatim ukrasima, lampicama i detaljima koji ostavljaju bez daha. Posebnu pažnju privukla je njena ćerkica, koja je pored jelke pozirala poput prave princeze.

Fotografije je podelila na društvenim mrežama, a komentari su se samo nizali i svi su bili oduševljeni prazničnom čarolijom u njenom domu.

"IMALA SAM 100 INTERVENCIJA"

Podsetimo, Tamara je jednom prilikom otkrila da je imala 100 intervencija, a prva estetska operacija koju je imala bila je operacija grudi i to sa samo 18 godina.

- Otprilike sam imala 100 intervencija, sve sam na sebi radila. Prvi put sam uradila grudi sa sa mojih 18 godina. Tad je bio prvi put i bilo je jako komplikovano u odnosu na sada, zato što je trebalo uverenje psihijatra, iako sam bila punoletna, trebao mi je potpis roditelja da bih uradila tu intervenciju, jer su doktori želeli da znaju zbog čega jedna mlada devojka želi da radi grudi - rekla je Tamara jednom prilikom.

Autor: M.K.