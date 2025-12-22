AKTUELNO

TRI GODINE TUGE BEZ LAĆE! Sin Marine Tucaković preminuo je daleko od svoje zemlje i oca, reči njegove tetke na godišnjicu smrti KIDAJU DUŠU!

Ubrzo nakon majke, i on je napustio ovaj svet.

Tekstopisac i sin čuvene Marine Tucaković, Milan Radulović Laća preminuo je 20. decembra 2022. godine, a njegovo telo pronađeno je na ulicama Tel Aviva u Izraelu.

Povodom trogodišnjice od njegove smrti na društvenim mrežama se oglasila njegova tetka, dirljivom porukom: "Duša tetkina. Tri godine tuge teške kao olovo. 1986-2021".

Podsetimo, Laća je iza sebe ostavio neutešnog oca Futu, kao i bogatu karijeru i velike hitove koje je napisao za mnoge muzičke zvezde. Njegov život obeležile su mnoge tragedije, a jedna od njih je i kada mu je preminuo brat Miloš. On je pronađen mrtav u svom stanu, a u trenutku smrti imao je samo 24. godine.

