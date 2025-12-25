Neka se iz tišine tame rodi... Ritual za pročišćenje Elene Karaman Karić mnoge će naježiti: Vatra na dvorištu, snop žalfije...

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Za mir u duši.

Ćerka čuvene kreatorke Verice Rakočević, Elena Karaman Karić ponovo je uspela da iznenadi svoje pratioce na Instagramu.

Foto: Instagram.com/@elenakaraman.essence

Naime, ona je obavila "ritual pročićšenja" u svom dvorištu, u zlo doba noći.  U dvorištu je u kamenom ognjištu zapalila vatru oko koje je sedela, a slikala je i upaljen snop žalfije, biljke koja se smatra pročišćivačem negativne energije.

- Blagoslovena kratkodnevnica. Neka se iz tišine tame najkraćeg dana u godini rodi svetlo saosećanja.. Da otpustimo sve ono sto nam ne služi i iz čega ne rastemo. Neka nam novi ciklus na kosmičkom krugu vremena donese bezbrižnost u srcu i mir u duši - napisala je ona uz fotografije ovog riteuala.

Autor: R.L.

