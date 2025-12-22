Bio je oženjen intelektualkom, ali i radnicom u opštini! Goca Lazarević je najpoznatija, a ovo su SVE ZAHAROVE SUPRUGE!

Voleo je žene, a i žene su volele njega.

Milutin Popović Zahar najpoznatiji je po braku sa Gocom Lazarević, ali to nije bila jedina njegova ljubav u životu, a ni jedini brak. On je i pre, a i posle braka sa Gocom govorio sudbonosno "Da", a sada je progovorio o svim svojim ženama.

- Jedne tople majske večeri imao sam probu u "Loli", a Goca je došla na audiciju. Ovlaš sam je pogledao i rekao: "Koji je tvoj problem, mala?" Bila je veoma mlada, mršava kao balerina, tek otvoren ružin pupoljak. Njen glas je bio cvrkutav, a držanje skrušeno. "Došla sam da me probate", rekla je, a ceo orkestar je počeo da se smeje. "Da probate moj glas", dodala je. Nisam joj davao nikakvu šansu, odabrala je tešku vranjansku pesmu. Kada je zapevala, u sali su svi zaćutali. Bio je to rezak, pomalo visok glas neobične izražajnosti. Rekao sam: "O-ho-ho, ti se ne šališ. Najzad nam je došla dama koja zna znanje!", rekoh orkestru - ispričao je on.

Zahar dodaje da se nije oženio Gocom već koleginicom s fakulteta, ali je brak ubrzo pukao.

- Imao sam dve opcije, da se oženim koleginicom sa fakulteta, intelektualkom, vršnjakinjom ili ovom mladom pevačicom koju i ne poznajem dobro. Odlučio sam se za prvu i dobili smo ćerku Ljiljanu. Ali, ubrzo smo se razveli, nije išlo. Počeo sam da se družim sa pevačicom - naveo je on.

Kako sam ističe, dugo su se "vukli", a onda je on ipak prelomio i oženio je.

Mlada, lepa i dobra pevačica vuče se s jednim violinistom bez nade da će je uzeti za ženu. Ćutao sam, ali sam tada odlučio da se oženim njome. Dugo smo bili u braku, deceniju i po. Dobili smo dvoje dece, Mariju i Miloša. Moja mlada supruga je bila dobra pevačica, postala je popularna i prava zvezda. Postala je sigurna u sebe, došla je ogromna lova, a mala gugutka iz neke šumadijske bestragije postala je ime popularnije od mog. Pomislila je da je vreme da Galateja napusti Pigmaliona - istakao je Zahar.

Kada je brak sa Lazarevićkom propao, Zahar se oženio i po treći put.

- Kasnije sam se oženio trećom ženom Marijom, s kojom sam i dan-danas. Upoznao sam je u Opštini pre 15 godina. Trebalo mi je neko uverenje i ja odmah odem kod činovnice koja mi se učinila najlepšom, bez ikakve nade da ću ja tu nešto uspeti - ispričao je Zahar.

