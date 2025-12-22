SKANDAL U CRNOJ GORI POSLE MONTESONGA! Krstinja Todorović žestoko isprozivala predsednicu žirija: Kako te nije sramota?! Sujetna si! (FOTO)

Pevačica Krstinja Todorović, poznata to tome što se takmičila u jednom muzičkom takmičenju, se sinoć borila za pobedu na Montesongu, međutim kako nije bila zadovoljna načinom glasanja pevačice Nine Žižić, inače prošlogodišnje predstavnice Crne Gore na Evroviziji i ovogodišnje predsednice žirija, se oglasila i žestoko je isprozivala.

Naime, pobedu na Montesongu je sinoć odnela Tamara Živković, a u žiriju je bila i Nina Žižić, prošlogodišnja predstavnica Crne Gore ne Evroviziji, koja je svojim potezom razbesnela Krstinju Todorović.

Krstinja je sinoć nastupila pod rednim brojem 5. sa numerom "Oli, oli". Nosila je dugu belu haljinu i imala je energičan nastup.

Ipak, Nina Žižić je Krstinji dala samo 4 poena, što ju je mnogo pogodilo, te se odmah oglasila.

- Pitala bih gospođu Žižić - beše tako, prošlogodišnju predstavnicu, a večerašnju predsednicu žirija: "Po kom kriterijumu je davala svoje glasove?" S obzirom na to da je "briljirala" na Evroviziji, kako te nije sramota? Dobro pevanje nikada nećeš moći da sabotiraš, znaj, napisala je, pa nastavila:

- Do večeras si imala moje duboko poštovanje, prvenstveno kao starija koleginica, zanemarila sam ti čak i one falševe na Evroviziji, ali si večeras pokazala koliko si zapravo sujetna. Neka ti je na čast glasanje, dodala je i ubrzo podelila objavu fanova:

- Javno neka te je sramota za 1 bod Andrei Demirović i 4 boda za Krstinju Todorović. Smeje ti se javnost i priseća falširanja. Ubi sujeta, ubi zatvoreno grlo, dodali su.

Podsetimo, Tamara Živković je odnela pobedu na Montesongu sa pesmom "Nova zora", a nagradu joj je uručila Nina Žižić.

Inače, nakon što je grupa "NeonoeN" prošle godine odustala od takmičenja na Evroviziji, Nina Žižić je otišla na takmičenje umesto njih.

Autor: N.B.