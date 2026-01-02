Samo da mi majka bude dobro, da imam razloga za osmeh: Veliki novogodišnji intervju Milana Miloševića! Otkrio svoje planove, ciljeve i strahove, a evo šta je poželeo od Deda Mraza!

Voditelj je veoma zadovoljan svojim dosadašnjim uspehom, želi da nastavi istom putanjom, uz malo više predaha.

Voditelj Pink televizije Milan Milošević sumirao je godinu za nama i otkrio u velikom novogodišnjem intervjuu za Pink.rs kakvi su mu planovi za naredan period, šta je poželeo sebi, ali i šta bi najradije ostavio u godini na izmaku.

Šta je obeležilo godinu iza tebe?

- Godina iza mene bila je jedna od najintenzivnijih u mom životu – i profesionalno i privatno. Bila je puna izazova, velikih lekcija i trenutaka u kojima sam morao da budem jači nego ikada. Najviše ju je obeležila borba za zdravlje moje majke, što me je potpuno promenilo kao čoveka. Kada se suočiš sa takvim situacijama, shvatiš koliko su neke stvari nebitne, a koliko su život, porodica i zdravlje svetinja. Sa druge strane, poslovno je godina bila dinamična, puna rada, odgovornosti i pritiska, ali i potvrda da sam na pravom putu i da publika prepoznaje iskrenost i posvećenost.

Koji su ti planovi na poslovnom, a koji na privatnom planu u narednoj godini?

- Na poslovnom planu želim stabilnost, kontinuitet i nove izazove. Volim svoj posao, volim televiziju i komunikaciju sa ljudima i publikom, i plan mi je da u narednoj godini nastavim da rastem, učim i da budem još bolji u onome što radim. Otvoren sam i za nove projekte, ali bez žurbe – sada znam da je važno raditi kvalitetno, a ne po svaku cenu. Privatno, želim mir. Posle svega kroz šta sam prošao, shvatio sam da mi je najvažnije da ljudi koje volim budu dobro, da imam balans, da se više posvetim sebi, zdravlju i malim stvarima koje život čine lepim. Manje buke, više suštine.

Šta ćeš poželeti sebi, a šta drugima u ponoć?

- Sebi ću poželeti zdravlje, snagu i mir u duši. Da ostanem svoj, iskren i stabilan, bez obzira na sve okolnosti. Drugima ću poželeti isto to – zdravlje pre svega, jer bez njega sve ostalo pada u vodu. Poželeću ljudima više razumevanja, manje zlobe i više topline, jer nam toga svima nedostaje.

Šta si tražio od Deda Mraza?

- Nisam tražio materijalne stvari. Tražio sam da mi sačuva porodicu, da mi majka bude dobro i da u narednoj godini imam razloga za osmeh. Ako baš moram da budem konkretniji – tražio sam malo predaha i malo više lepih dana nego teških.

Da li postoji nešto što bi želeo da zaboraviš, da ostaviš u godini na izmaku?

- Postoje momenti koje bih voleo da ostavim iza sebe – strah, neizvesnost, razočaranja u neke ljude. Ali ne želim ništa da brišem u potpunosti, jer me je sve to naučilo važnim lekcijama. Neke stvari ne treba zaboraviti, već oprostiti – sebi i drugima – i ići dalje pametniji i jači.

Kome ti spremaš poklone za Novu godinu?

- Poklone spremam ljudima koje volim – porodici i najbližim prijateljima. Nisam neko ko se vodi vrednošću poklona, već pažnjom. Najlepši poklon je vreme, razgovor i prisustvo, a to je ono što uvek pokušavam da dam. Sve ostalo je samo dodatak.

Autor: R.L.