SLAVLJE U DOMU DUŠICE JAKOVLJEVIĆ: Voditeljka probudila ćerku u cik zore, pa joj se obratila posebnim rečima (FOTO)

Ćerka voditejke Elite, Dušice Jakovljević, Anđela Miljuš, danas proslavlja 19. rođendan, a voditeljka je svojoj naslednici pred zoru napravila slatko iznenađenje. Emotivnom porukom je rasplakala sve mame.

Naime, Dušica Jakovljević je poređala vanilice na tanjir i na njih stavila svećice sa brojem 19. Naslednicu je probudila i pevala joj rođendansku pesmu.

- Hej malena... Volim te! Volim svaki dan od tog 22.12.2006. godine, svaki trenutak u kojem si mi spavala na ramenu, svaku noć koju smo provele zagrljene, svaku noć u kojoj si utonula u san držeći me za ruku, svaki dan našeg blesavljenja i najveće nežnosti, koju ni jesen ne bi mogao da opiše. Hvala ti za svaki ovakav pogled, u kojem se oduvek krio čist svemir. Hvala ti za svaki osmeh koji mi je davao snagu da idem dalje, da budem jača. Šta god bila tvoja rođendanska želja, znaj da ću ja biti tu, za sve što je tvoja sreća, da podmetnem svoja leđa. Širi krila kao osmeh, lepotice moja. Sanjaj, živi, raduj se i nikad ne zaboravi - mojim će leđima i mojoj duši blagoslov i lek biti tvoja sreća! Srećan ti 19. rođendan - napisala je Dušica Jakovljević na svom Instagram profilu i rasplakala pratioce, naročito majke.

Dušica Jakovljević je ranije pričala o odnosu sa svojom decom.

- Bilo je više toga što je bilo lepo, nego loše. Znali su kako ja funkcionišem, šta radim, deca imaju uvid u moj život, i znaju da ja uvek skupim snagu i podignem. Jednog momenta kada sam videla da je stativa sa jedne i druge strane, podigla sam se uz Božiju pomoć. Jednog jutra sam se u pola 6 probudila i videla kod Anđele u sobi molitvenik, pomolila sam se i od tog momenta se nešto dogodilo. Nešto mi je dalo snagu. Bog me je voleo više nego što sam ja volela sebe - rekla je ona, prenosili su domaći mediji.

