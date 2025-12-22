AKTUELNO

Domaći

Ove naše pevačice uplaćuju sebi doprinose u inostranstvu: Jedna prima penziju sa tri mesta

Izvor: Blic, pink.rs, Foto: E-Stock/nataša rajaković, e-stock/časlavvukojičić, pink.rs ||

Pevačice sa domaće estrade otkrile su kako su se godinama unazad osigurale za budućnost plaćanjem poreza i doprinosa u inostranstvu.

Nakon hapšenja Jane Todorović u Cirihu zbog nedostatka radne dokumentacije, a o kom se naširoko pričalo, njene koleginice su podelile svoja iskustva o regulisanju statusa u inostranstvu.

Foto: TV Pink Printscreen

Tako su Viki Miljković, Zlata Petrović, Goca Božinovska i Lepa Lukić su primeri kako se dugoročno razmišlja o finansijskoj sigurnosti.

- Što se tiče mojih odlazaka i nastupa u inostranstvu, već više od 20 godina imam i nemačke papire i tamo plaćam porez, a i ovde plaćam porez. Tako sam vaspitana da budem čista i više volim da me to više košta, ali da sam mirna. Verujem i da je Jana, ona je takođe živela u Nemačkoj i znam da se i ona regularno bavi ovim poslom, mi smo ta neka stara škola koja vodi računa o tome, ali nepredviđene situacije uvek mogu da se dese - izjavila je Viki za Blic.

Foto: TV Pink Printscreen

Njena koleginica Zlata Petrović je otkrila da je godinama plaćala penziono osiguranje u Austriji, što joj sada omogućava dodatnu sigurnost.

- Godinama sam bila prijavljena u Austriji i imala sam austrijske papire. A ko ima radnu vizu, mora da plati poreze i doprinose. Sve je kao u Srbiji, samo mnogo skuplje - rekla je Zlata, dodajući da je godišnji trošak za poreze i knjigovođu u Austriji iznosio oko 7.000 evra.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Goca Božinovska je istakla da je godinama plaćala doprinose u Austriji i da je isto savetovala svojoj ćerki Jeleni Vučković.

- Prijavljena sam u Austriji i tamo plaćam! To je normalno. Mada i ovde uplaćujem penziono. Ja sam to regulisala i sebi i Jeleni, objasnila sam joj da je to važno - rekla je Goca.

Foto: TV Pink Printscreen

Kraljica narodne muzike, Lepa Lukić, već godinama prima kanadsku penziju, uz nacionalnu i starosnu penziju u Srbiji.

Prema medijima, njen ukupni mesečni prihod iznosi 180.000 dinara, što je rezultat njenog dugogodišnjeg rada i ulaganja u osiguranje.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#Goca Božinovska

#Lepa Lukić

#Penzije

#Porodica

#Violeta Viki Miljković

#Zlata Petrović

#pevačice

POVEZANE VESTI

Domaći

MALOLETNE SU POSTALE MAJKE: Ove pevačice tada su trpele osude okoline, a danas otvoreno i ponosno govore o svojoj odluci

Domaći

OVE PEVAČICE SU IZVADILE SILIKONE! Jedna je davno pokrenula trend na estradi: Sklonite sve što nije vaše

Domaći

Ove naše pevačice su javno priznale da su bile ljubavnice! Dok jedna nije ni znala da je sa oženjenim muškarcem, druga je uživala u paralelnom odnosu!

Društvo

Poreski kalendar: Još samo dva dana za plaćanje ovih obaveza, evo ko je sve na listi

Društvo

PIO FOND IZDAO VAŽNO SAOPŠTENJE! ZA SVE KOJI SAMI UPLAĆUJU DOPRINOSE: U 2024. važe nove osnovice, evo koliko ćete sad uplaćivati!

Domaći

Svi su ih se plašili a oni su drhatili u njihovom zagrljaju: Srca žestokih momaka devedesetih osvojile su ove pevačice (FOTO)