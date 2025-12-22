Emotivna objava Čede Jovanovića: Objavio snimak i slike sa bivšom suprugom, a kada čujete povod oduševićete se (VIDEO)

Ćerka Čedomira Jovanovića danas slavi 20. rođendan, a on se emotivnom porukom oglasio na Instagramu i podelio niz uspomena na kojima su njegova ćerka i bivša žena Jelena od koje se razveo nakon 25 godina braka.

Najstarija ćerka Čedomira Jovanovića, Jana Hart slavi 20. rođendan a on joj je uputio emotivnu poruku.

Čedomir je objavio video u kom je objavio porodične slike na kojima je Jana mala devojčica, a na slikama je i njegova bivša žena Jelena dok je bila trudna.

- Ona je naša prva ćerka i prvo ime joj je Hart, na prvom ultrazvuku dragi Nebojša Radunović (porodio je Jelenu četiri puta) mi je uz reči "ma bravo vas dvoje", pokazao “žumance” u kojem kuca srce, sve drugo manje više znate... da je posebna, sva je to srce koje je sudbinski prati i baš zato "ljuta trava", preemotivna i istovremeno prejaka, predivna sestra i ćerka…uzgred, ovog Tozovca sam prvi put u životu čuo kada mi ga je na mitingu u Svilajincu jula 2006. pustio dragi Milija, osnivač LDP-a, kao izraz poštovanja zbog toga što sam na aerodromu ostavio Jelenu samu da putuje sa Mihajlom i šestomesečnom Janom a ja se vratio zbog neke frke sa Bidžom….srećna ti, srećna nam tvoja dvadeseta srce naše - napisao je Čedomor Jovanović.

Podsetimo, Čedomir Jovanović i Jelena su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.

Jelena se, naime, preselila u Ameriku i trenutno uživa u novoj ljubavi.

- Da mi je neko pričao da ću da doživim da se Jelena i Čeda razvedu, ne bih mu verovao. Oni jesu imali turbulentan odnos, jesu se svađali i mirili, ali njihova ljubav i briga o porodici bile su mnogo veće i jače. Šta se to dogodilo da definitivno stave tačku na brak i zajednicu, ne znam, ali kako stvari stoje, od njihovog pomirenja nema ništa, naročito jer je Jelena otišla da živi u Americi. Dosad se o tome spekulisalo, ali verujte da je to njena definitivna odluka. Nedavno smo se čuli i potvrdila mi je da je Amerika njen novi dom - rekao je izvor za domaće medije koji tvrdi da su nastali problemi oko imovine.

- Nisu spekulacije, njen novi partner je sin našeg poznatog biznismena. Ne bih da otkrivam detalje dok oni sami javno ne istupe. Zna Čeda sve, ali neće da govori o tome zbog porodice. Teško mu je to palo, ali se drži. Svestan je da mora da nastavi dalje i da mora da se bori, naročito jer ima dosta problema oko imovine.

