Hana Ikodinović objavila snimak sa polugolim muškarcem, pa ga brzo obrisala: Svi se pitaju ko je misteriozni momak iz sobe (FOTO)

Hana Ikodinović ponovo je uspela da uzburka društvene mreže, i to jednim kratkim, ali vrlo provokativnim snimkom.

U izazovnom izdanju Hana se snimala ispred ogledala, dok se u pozadini video polugoli muškarac koji je mirno šetao prostorijom.

Iako snimak traje svega nekoliko sekundi, bio je dovoljan da zapali TikTok, gde su se komentari nizali brzinom svetlosti. Dok su jedni hvalili Hanin izgled, drugi su se pitali ko je misteriozni muškarac koji se pojavio u videu, a s kojim se snimala u sobi.

Međutim, ćerka Nataše Bekvalac je nakon nekog vremena uklonila ovaj video materijal sa svog TikTok naloga.

Podsetimo, ćerka pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno se preselila u Španiju, u Madrid, da planom da tamo nastavi školovanje.

Upisala je fakultet za psihologiju, ali je od toga ubrzo odustala, pa je bila u procesu prebacivanja na drugi smer - marketing, kako je Nataša Bekvalac nedavno otkrila.

