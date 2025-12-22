OŠTRA PORUKA NINE ŽIŽIĆ NAKON SKANDALA NA MONTESONGU: Naučite da gubite, dabogda svi otišli na Evroviziju (FOTO)

Pevačica Nina Žižić, koja je ove godine bila članica žirija na festivalu Montesong, oglasila se nakon burnih reakcija u javnosti povodom svog glasanja. Nakon što su se komentari i kritike proširili društvenim mrežama, Nina je odlučila da se obrati javnosti putem Instagrama.

U objavi se osvrnula na učesnike takmičenja i sopstveno dugogodišnje iskustvo u muzici, naglašavajući da iza sebe ima više od dve decenije rada, tokom kojih se suočavala sa brojnim nepravdama.

"Jedan kratak osvrt na Montesong, a tiče se kolega, koji su se takmičili. Kao prvo, kao neko ko iza sebe ima više od 20 godina iskustva, koje su pratile brojne nepravde, svoju karijeru sam gradila u miru, profesionalno i što je najvrednije od svega naučila sam da gubim. Ovo nije nikakvo pravdanje kolegama. Ovo je isključivo savet da nauče da se ponašaju, da ostanu dostojanstveni. Da sam se ljutila na svakoga ko mi nije dao bodove, ogorčenost bi me davno sputala. Ne kaljajte ovo divno zanimanje. Dabogda svi otišli na Evrosong. Amin Bože," napisala je Nina.

Podsetimo, Nina Žižić našla se u centru pažnje nakon završetka Montesonga, kada ju je javno kritikovala pevačica Krstinja Todorović, nekadašnja učesnica takmičenja "Zvezde Granda". Krstinja joj je zamerila bodovanje, ali se osvrnula i na njen prošlogodišnji evrovizijski nastup.

"Do večeras si imala moje duboko poštovanje, prvenstveno kao starija koleginica, zanemarila sam ti čak i one falševe na Evroviziji, ali si večeras pokazala koliko si zapravo sujetna. Neka ti je na čast glasanje," napisala je Krstinja.

Nina Žižić je prošle godine predstavljala Crnu Goru na Evroviziji u Švajcarskoj sa pesmom "Dobrodošli", ali se nije plasirala u finale. Ipak, to nije bio njen prvi nastup na ovom takmičenju - publika je pamti i iz 2013. godine, kada je sa grupom Who See izvela numeru "Igranka". Rođena je u Nikšiću u aprilu 1985. godine, a muzičku karijeru započela je kao članica grupe Negre.

Prošle godine pobedu na Montesongu odnela je grupa NeonoeN sa pesmom "Clickbait", ali su samo nekoliko dana kasnije samoinicijativno odustali od učešća na Evroviziji, koja će se naredne godine održati u Bazelu. Kao razlog pominjala se i moguća diskvalifikacija, jer je navodno pesma ranije izvedena u drugačijoj verziji na Festivalu kulture Zabjelo. Tim povodom, frontmen benda Marko Vukčević objasnio je razloge njihove odluke:

"Presudno je to što mi pre svega predstavljamo muziku i mi smo tu da širimo ljubav prema pravcu koji stvaramo, onog momenta kad je to počelo da gubi smisao. Od starta nismo krili da Evrovizija nije bila nikakva naša vau želja. Mi smo hteli da muziku predstavimo širokom auditorijumu, da vide to što mi radimo, mislim da smo u tome uspeli. Sve posle toga mi smatramo da je najbolja moguća odluka i za nas i za kompletnu organizaciju bila ova. Kako je sve počelo, tako se i završilo. Počelo je sve u dogovoru sa bendom, tako se i završilo," rekao je Marko za Blic.

On je tom prilikom dodao: "Želimo svaku sreću onome koga javni servis delegira da nas predstavlja na "Pesmi Evrovizije" u Bazelu."

Na ovogodišnjem izdanju Montesonga pobedu je odnela Tamara Živković, koja će predstavljati Crnu Goru na narednoj Evroviziji. Festival je, međutim, ostao upamćen i po polemikama koje su usledile nakon glasanja žirija.

Autor: N.B.