Direktor Montesonga progovorio o skandalu: Danijel Alibabić o glasovima žirija i ratu između Krstinje i Nine Žižić

Imao šta da kaže!

Danijel Alibabić, direktor Montesonga, nema zamerke na način na koji je žiri glasao nakon javnogsukoba koji je izbio između učesnice Krstinje Todorović i predsednice žirija Nine Žižić.

- Žiri je stao imenom i prezimenom iza svojih glasova. Svako je glasao onako kako je smatrao da treba, prema svojim kriterijumima i u to ne treba ulaziti. Zadovoljan sam kako je prošao Montesong - rekao je Danijel Alibabić u izjavi za Alo.

Na pitanje kako komentariše javne prozivke koje je pevačica Kristinja Todorović uputila koleginici i članici žirija Nini Žižić, Alibabić je odgovorio:

- U te priče zaista ne bih ulazio. Glasovi su bili transparentni i to je sve što ću reći - poručio je direktor festivala Montesong.

Na muzičkom festivalu Montesong pobedila je Tamara Živković, što znači da je ona predstavnica Crne Gore na Pesmi Evrovizije 2026, koja će se ove godine održati u Beču.

Nina Žižić, pevačica koja je bila deo žirija, izazvala je buru u javnosti zbog načina na koji je glasala, a javno ju je prozvala učesnica Montesonga, Krstinja Todorović.

- Pitala bih gospođu Žižić - beše tako, prošlogodišnju predstavnicu, a večerašnju predsednicu žirija: "Po kom kriterijumu je davala svoje glasove?" S obzirom na to da je "briljirala" na Evroviziji, kako te nije sramota? Dobro pevanje nikada nećeš moći da sabotiraš, znaj, napisala je, pa nastavila:

- Do večeras si imala moje duboko poštovanje, prvenstveno kao starija koleginica, zanemarila sam ti čak i one falševe na Evroviziji, ali si večeras pokazala koliko si zapravo sujetna. Neka ti je na čast glasanje.

Povodom bure koja se desila nakon Montesonga, pevačica Nina Žižić se obratila saopštenjem na društvenoj mreži Instagram.

- Jedan kratak osvrt na Montesong, a tiče se kolega, koji su se takmičili. Kao prvo, kao neko ko iza sebe ima više od 20 godina iskustva, koje su pratile brojne nepravde, svoju karijeru sam gradila u miru, profesionalno i što je najvrednije od svega naučila sam da gubim. Ovo nije nikakvo pravdanje kolegama. Ovo je isključivo savet da nauče da se ponašaju, da ostanu dostojanstveni. Da sam se ljutila na svakoga ko mi nije dao bodove, ogorčenost bi me davno sputala. Ne kaljajte ovo divno zanimanje. Dabogda svi otišli na Evroviziju. Amin Bože - napisala je Nina na Instagramu.

Podsetimo, Nina Žižić je prošle godine predstavljala Crnu Goru na Evroviziji u Švajcarskoj sa pesmom "Dobro došli" i nije se plasirala u finale.

Autor: N.B.