BIG LALE ZAVRŠIO U BOLNICI! Evo zašto je zadržan i kako se sada oseća

Mađioničar Lazar Antić, poznatiji kao Big Lale, trenutno se nalazi u Specijalnoj bolnici "Sveti Sava", gde je završio na ispitivanjima, a u javnost je isplivala informacija da je imao moždani udar.

Naime, kako je objasnio, imao je zapravo problem sa pritiskom, ali će na ispitivanjima da bude narednih nekoliko dana.

- Imam problema sa očnim pritiskom, došao sam u bonicu na ispitivanja i za dva do tri dana izlazim. Nemam moždani udar, hvala Bogu, niti je sumnja na to bio razlog mog dolaska u bolnicu - rekao je Lale.

Foto: TV Pink Printscreen

Inače, Big Lale je bio velika zvezda devedesetih, da bi se u međuvremenu povukao sa estrade i posvetio porodici.

Proslavio se kod nas, izgradio je i međunarodnu karijeru stoga ne čudi što je sebi mogao da priušti kuću o kakvoj mnogi samo mogu da sanjaju.

On je u više navrata govorio o tome kako je naučio trikove, kao i da je bilo situacija u kojima ljudi ni sami nisu mogli da veruju šta izvodi, pa je imao ozbiljne nastupe na mestima koja su san brojnim njegovim kolegama koji su kasnije počeli da se bave pomenutim poslom.

