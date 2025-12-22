TRAGEDIJA U BOSNI: U saobraćajnoj nesreći poginuo harmonikaš Hanke Paldum

U saobraćajnoj nesreći koja se desila jutros u Nezucima kod Višegrada poginuo je Samir Hodžić, harmonikaš Hanke Paldum, saznaje portal Avaza.

Portparolka Policijske uprave Svjetlana Govedarica navela je da su u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći učestvovala dva putnička vozila.

- O događaju je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji je izašao na lice mesta. Uviđaj vrše pripadnici Policijske stanice Višegrad – rekla je Govedarica.

Ona je dodala da je Policijskoj stanici Višegrad jutros u 6.50 sati prijavljeno da se dogodila saobraćajna nesreća.

Gitarista Muris Varajić se na društvenim mrežama oprostio od Samira Hodžića.

- Samke moj nek ti je laka ova naša zemlja bosanska... Voli te tvoj Muris. El Fatiha... Jedna naša zajednička i među najdražim nam bila i snimati i svirati uzivo - napisao je Muris Varajić, aludirajući na pesmu "Ulica uspomena", koju je podelio.

- Fališ debeli, falićes. Ali srešćemo se mi opet negde, nekad i zasvirati opet jedan uz drugog. Čuo sam se sad sa Hankom, biće ona dobro. Samke, fališ - naveo je Varajić.

