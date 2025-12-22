Nikolina Kovač i Saša Kapor spremaju se za dolazak bebe! Pevačica otkrila da ima isti termin kao koleginica: Ako se sretnem s Milicom Todorović u porodilištu, daću joj savet

Nikolina Kovač i njen suprug Saša Kapor, popularna pevačica u poodmakloj je trudnoći. Nikolina i Saša čekaju svoje treće dete.

Nikolina Kovač i Saša Kapor, danas su izašli u prednovogodišnji šoping, a ovoga puta rešili su šopinguju za bebu koja uskoro stiže.

- Još uvek nismo spremili kutak za decu. Pored obaveza oko starije dece, sve smo ostavili u poslednji momenat. Moja majka će doći. Ne bih volela ni ja da ispaštam, u karijeri mi je lep momenat - rekla je Nikolina.

Uskoro treba da se porodi i Milica Todorović, a njih dve se redovno čuju.

- Termin moj za porođaj i Milice Todorović je tu negde. Razlika je možda desetak dana. Ako se zadesimo zajedno u porodilištu daću joj savete kao iskusnija. Pišemo i kuckamo se. Super se Milica oseća naročito kako trudnoća odmiče, onda tek osećaš da si trudan. Ali sve je to normalno.

Saša je otkrio situaciju koja se desila tokom Nikolinine trudnoće i nasmejao sve.

- Nema šta ja bežim iz kuće. Ja obiđem krug, vratim se i kažem "Ćao živote". Bila je jedna situacija, ja sam otišao da radim, stiže mi ogromna poruka, roman. Ja čitam, čitam i napišem joj "volim te". Ona meni vraća poruku, Saša ozbiljna sam. Ja joj napišem "i ja sam ljubavi". - rekao je Saša pa je Nikolina otkrila zbog čega je skrivala trudnoću:

- Krila sam trudnoću, iako mislim da to nije moguće, ali mislim da treba čovek prvo da bude siguran pa tek onda da podeli te vesti. Imala sam velike mučnine i nije mi bilo do života u nekim trenucima - dodala nam je ona nedavno.



Autor: N.B.