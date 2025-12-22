AKTUELNO

SUZANA PERIĆ PROSLAVILA ROĐENDAN: Glamurozno veče u restoranu u srcu Skadarlije, slavljenica oduševila sve izgledom (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije/Kobra ||

Modna kreatorka Suzana Perić proslavila je svoj rođendan u čuvenom beogradskom restoranu „Dva jelena“, u srcu Skadarlije

Ova posebna noć bila je ispunjena elegancijom, smehom i dobrom energijom, kakvu Suzana godinama zrači.

Foto: Ustupljene fotografije/Kobra

Za ovu priliku pojavila se u dugoj crvenoj svilenoj haljini, koja je savršeno istakla njenu figuru, dok je kombinaciju upotpunila belim biserima – simbolom bezvremenske elegancije.

Gde god da se pojavila, Suzana je plenila i oduševljavala prisutne svojim izgledom i držanjem.

Foto: Ustupljene fotografije/Kobra

Za sjajnu atmosferu bio je zadužen Saša Lazarević Kudra, koji je svojim nastupom raspevao goste, a veče su dodatno obeležili dobro poznati sarajevski hitovi.

Atmosfera u restoranu bila je vesela i ispunjena emocijama, a brojni gosti sa oduševljenjem su prilazili da se fotografišu sa slavljenicom.

Njeno rođendansko veče još jednom je pokazalo zašto važi za jednu od najcenjenijih dama domaće modne scene.

Foto: Ustupljene fotografije/Kobra

Autor: N.B.

#Restoran

#Rođendan

#Skadarlija

#Suzana Perić

#dva jelena

#modna kreatorka

#slavlje

