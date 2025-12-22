MALO KO ZNA PRAVO IME POZNATOG PEVAČA: Tako me zove samo majka

Svi ga znaju po nadimku Ćira, a malo ko zna pravo ime pevača koji se proslavio hitom "Fenomenalno". Kako je jednom prilikom izjavio, njegovo pravo ime znaju samo njegovi najbliži.

Naime, pravo Ćirino ime je Dejan Ćirković. Kako je jednom prilikom izjavio, svi ga znaju po nadimku, a njegovo pravo ime znaju samo najbliži

- Moje pravo ime malo ko zna-Dejan, prezime Ćirković, i odatle i Ćira. Za Ćiru svi znaju. Niko me ne zove po imenu, samo me je majka tako zvala i to kad treba da dobijem batine. Onda se dere: „Dejane, Dejaneee!“, i tada znam da sto posto dobijam batine, ispričao je.

Dejan Ćirković Ćira je ispričao da mu je pesma "Fenomenalno" promenila život i donela mu veliku slavu.

– Pre te pesme sam snimio dva albuma, a na drugom se našla pesma ‘Cela kafana je ustala na noge’, koja me je malo proslavila. To je bila moja odskočna daska, više nisam morao da objašnjavam ko sam. Ranije su se ljudi pitali ko je Ćira, pa bi im objašnjavali da sam onaj iz ‘Ritma srca’. Svi su znali Jocu kao pevača grupe, a kad čuju da gitarista peva, to je unosilo konfuziju, ispričao je pevač.

Kako je nedavno otkrio Dejan Ćirković Ćira, Suzana je prodala dva stana u Opatiji, a planira isto da uradi sa jahtom.

Suzana Jovanović je nasledila vilu na Bežanijskoj kosi, brojne stanove i lokale, dva stana u Opatiji, nekoliko luksuznih automobila čija ukupna vrednost dostiže preko milion evra.

On je istakao da Suzana Jovanović sa ćerkom Aleksandrom i sinom Danijelom neće otići u Opatiju jer je stanove prodala.

- Nije istina da je Suzana bila u Opatiji nakon Sašine smrti, oba stana koja su bila u vlasništu mog kuma prodata su jednom čoveku iz Beograda. Suzana je sve stvari iznela i donela u Beograd – rekao je Ćira.

Autor: N.B.