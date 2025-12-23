OVO JE SIN MIRE FURLAN: Pred smrt mu je napisala pismo, a javnost dobro zna ko mu je otac (FOTO)

Jedna od najtalentovanijih jugoslovenskih glumica Mira Furlan preminula je pre tri godine i iza sebe ostavila sina Marka Lava Gajića i supruga Gorana Gajića.

Na veliku žalost njene porodice ali i svih koji su cenili njen rad smrt je prerano došla po našu veliku glumicu. Ona je preminula u 66. godini od komplikacija prouzrokovanih virusom Zapadnog Nila. Umrla je u svom domu u Los Anđelesu okružena članovima najbliže familije.

Sin Mire Furlan, Marko Lav Gajić, likom, ali i karakterom veoma liči na majku i dugo je patio zbog njene iznenadne smrti.

Kada mu je majka preminula Marko Lav je nastavio je da živi u domu koji su Mira i Goran davnih godina kupili u Los Anđelesu. Završio je srednju školu, a potom upisao IT i svoju sada već uspešnu karijeru gradi u tom poslu.

Da podsetimo, ovo je potresno pismo koje je Mira Furlan uputila svom sinu, a koje se našlo u njenoj knjizi koju je posthumno objavio njen suprug.

- Da li pišem ovu knjigu za tebe? Da bi ti mogao da razumeš šta se dešavalo pre tebe? Kako bi mogao proviriti u daleki, davno nestali svet iz kog su potekli tvoji roditelji? Da li uopšte želiš da znaš nešto o tome? Da li ti treba taj težak prtljag, prtljag koji tvoja majka vuče sa sobom ceo svoj život, ne nalazeći načina da ga bar začas odloži? Ili pišem za sebe, sebi? Zašto? Da li zato da "bolje razumem samu sebe" pokušavajući da detektujem skrivenu "priču" u raštrkanom, nelogičnom, haotičnom narativu svojega života? Dok sam pokušavala odgovoriti na ta pitanja na koja odgovor nije moguć, boreći se s rečima jezika koji nije moj (iako se drsko pretvaram da jeste), desilo se nešto jako čudno: odrastao si.Ne samo to: Amerika je postala drugačija zemlja, zemlja zlokobno slična mestu koje smo nekada napustili s užasom i u očaju. Više nema sumnje da su sile koje su nas isterale iz naših domova izvojevale globalnu pobedu. Već smo se jednom borili s tim silama.Sada smo umorni. Iscrpljeni ponavljanjem. Uz to, prilično neobično, ova knjiga postaje drugačija knjiga. To više nije knjiga sećanja na daleko mesto i daleko vreme. Ona postaje nešto puno drugačije: molba Americi i svetu - stoji u odlomku knjige napisane na 640 stranica.

Autor: N.B.