DADO POLUMENTA OTKRIO POL BEBE! Pevač čeka treće dete sa 11 godina mlađom ženom, a sad se oglasio: Saznali smo najlepšu vest (FOTO)

Pevač Dado Polumenta i njegova 11 godina mlađa žena Ivona čekaju treće dete. Sada su se oglasili na mrežema i otkrili pol bebe.

Naime, Dado je sa ženom i ćerkicama organizovao u porodičnom domu popularni način otkrivanja pola bebe. Oni su naručili tortu koju su zajedno preseki i unutra je bio fil plave boje, a svi su bili presrećni što na svet stiže dečak.

- Skromno, porodično, u domu naših najbližih i punom ljubavi i zagrljaja saznali smo najlepšu vest. Zahvaljujući najboljoj tetki, koja je napravila ovo predivno iznenađenje, saznali smo pol naše bebe. I na kraju, najviše od svega – zahvalni Bogu na svakom daru, svakom koraku i svemu što dolazi - napisali su oni.

Imaju dve ćerkice

Podsetimo, pevač Dado Polumenta (42) uživa u braku sa 11 godina mlađom Ivonom sa kojom ima dvoje dece. Podsetimo, Ivonu i Dadu pitali smo nedavno da li postoji recept za uspešan brak, na šta je Ivona odgovorila:

"Ljubav je na prvom mestu, bez toga ne može, ali nije dovoljna. Potreban je veliki kompromis, razumevanje, svakodnevno razgovaranje. Najprostije i najjednostavnije stvari. Ljudi previše komplikuju", rekla je ona, dok je Dado dodao:

"Ništa ne gurati pod tepih nego biti iskren i kada je najgore podeliti to sa partnerom. I proći kroz neke teške trenutke, i onda bude sve lakše. I bol i ljubav se deli na pola", poručio je pevač.

Autor: M.K.