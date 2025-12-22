SIN MARIJE ŠERIFOVIĆ JE ŠMEKER OD MALIH NOGU: Mali Mario ima posebno stilizovanu frizuru, pevačica objavila neodoljivu sliku sa sinom (FOTO)

Mario, sin pevačice Marije Šerifović, oduševio je javnost svojim modernim, dečačkim izgledom i pažljivo stilizovanom frizurom.

Na fotografiji koja je raznežila mnoge, Marija ga nežno grli dok zajedno uživaju u trenucima odmora na egzotičnom ostrvu.

Mališan je obučen moderno i ležerno, a ceo prizor odiše toplinom i porodičnom srećom.Bez mnogo reči, ovaj kadar govori o ljubavi, miru i posebnim momentima koje Marija verno čuva samo za sebe i svoje najbliže.

- Moj - napisala je Marija u opisu sliku kratko, a snažno.

Uživa u majčinstvu, ne odvaja se od sinaInače, ona ističe koliko uživa u majčinstvu, a nedavno je na mrežama podelila snimak sina Maria koji je od majke i bake nasledio ljubav prema muzici.

Ona je sinu već kupila mikrofon, zbog čega sada svakodnevno mora da gleda njegove performanse.

- Pokloni se, ajmo još jednom, aplauz - govorila je Marija na snimku koji je završio na mrežama.

Marija je kasnije snimila i svoj razgovor sa majkom Vericom.

- Baba, šta misliš hoće tvoj unuk da ima sluha - rekla je ona.- Jesi ti bolesna u mozak, kakvo je to pitanje bre - dobacila je Verica, a pratioci su pevačici pisali da što više treba da snima majku i sina, budući da vole da ih gledaju u njenim vlogovima.

Autor: M.K.