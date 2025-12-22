PRIZOR IZ DOMA POZNATOG PARA ODUŠEVIO SVE: Obilaze manastire, a tek da im vidite ćerkice (FOTO)

Porodična idila!

Rijaliti učesnik Mladen Vuletić skarsio se pored Jelene Pešić, takođe bivše učesnice rijalitija. Mladen je uvek važio za srcelomca u rijalitiju i bio je sa mnogim poznatim damama u ovom formatu, a danas uživa u srećnom braku sa Jelenom sa kojom je dobio dve ćerke.

Jelena i Mladen uživaju otkako su u braku, posećuju manastire i sva pažnja usmerena je na njihove dve ćerkice Milu i Miona.

Mladen takođe stalno na svom profilu na Instagramu ističe koliko mu porodica znači, pa je tako sada objavio porodičnu sliku koja je raznežila sve.

"Moje lutke" - napisao je Mladen.

S druge strane Jelena je sada na svojim mrežama pokazala kako se devojčice super zabavljaju dok oblače mamine štikle, torbice i šešire, a prizor iz doma oduševio je sve.

Autor: M.K.