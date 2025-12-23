AKTUELNO

OBUKLA SATENSKU SUKNJU, PA OKRENULA LEĐA KAMERI! Žene oduševljene modnom kombinacijom Ane Ivanović: Udobno, a šik (FOTO)

Foto: Instagram.com

Bivša teniserka Ana Ivanović (38) i nakon tri porođaja izgleda fenomenalno što potvrđuju i njene poslednje objave na društvenim mrežama.

Ona često za pratioce snima svoje autfite, a sada je zimskom kombinacijom sve oduševila. Ana se odlučila za modernu kombinaciju, te je zimski džemper stilizovala uz dugačku satensku suknju.

Ona je sve upotpunila i kratkim čizmama na malu štiklu, diskretnim nakitom i sveže isfeniranom frizurom. U jednom trenutku je okrenula leđa kameri kako bi svi imali prilike da vide kako joj stoji ova odevna kombinacija, a žene su ostavljale mnoštvo pozitivnih komentara.

Foto: Instagram.com

Ima privatne biznise

Podsetimo, Ana Ivanović se nedavno zvanično razvela od bivšeg fudbalera Bastijana Švajnštajgera sa kojim je provela u braku 9 godina i sa kojim ima troje dece. Nakon što je završila sportsku karijeru ona je novac uložila u privatne biznise o čemu je svojevremeno govorila.

Foto: Instagram.com

- Imam par poslovnih projekata. Kozmetička linija je nešto što mi je blisko srcu. To je nešto što sam ja sama kreirala, uz pomoć profesionalaca u tom polju. To je organska kozmetika. Oduvek sam volela da vodim računa o sebi na prirodan način, ali to je često bilo teško naći, da bude prirodno, da bude organsko. Htela sam da kreiram nešto što znam sto posto odakle dolazi i kakvog je kvaliteta. Imam odličan tim, želim da se to razvije. Bastijan koristi moju liniju! - rekla je tada Ana Ivanović u podkastu "Alesto" i dodala:

Foto: Instagram.com

- Tu je i jedna kompanija, to je IT. Tehnologija je u pitanju, bazirani smo u Beogradu. Moj brat je tu, on pomaže oko toga, on je više ekspert u tom polju od mene. A tu je i par brendova sa kojima Basti i ja sarađujemo u Nemačkoj.

