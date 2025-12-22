Bivši rijaliti učesnik Marko Đedović pored toga što je blizak sa pojedinim rijaliti učesnicima, tako je privatno u odličnim odnosima sa mnogim pevačicama, među kojima je i Katarina Živković. On je govorio o aktuelnim dešavanjima na estradi, te se tako dotakao i sukoba Kaće i Kije, skandala Vujadina Savića kao i ostalih tema koje su tresle domaću estradu.

Marko Đedović se sada osvrnuo i otkrio detalje koji do sada nisu bili poznati javnosti kada je reč o sukobu Kije Kockar i Katarine Živković.

- To je katastrofa, devojka je daleko bilo, njoj se desila situacija u rijalitiju gde joj je preminuo otac, pa su je mnogi optuživali da je prodala sahranu oca, a ona je tad plakala. Taj čovek je po rečima njene majke Nadice bio alkoholičar, imao je godina i nije bilo nešto što je toliko strašno, a videla ga je tri puta u životu. To je bila tragedija, pa je morao Filip Đukić da je teši u toaletu hotela. Sada sam video nešto što je najbizarnije gde ona nastavlja sagu sa Kaćom, gde je bila na infuziji to je sindrom urođenih žrtvi. To su najgori ljudi i to su obično dželati i manipulatori u koži žrtve. Počela je da kači neke stvari za nesreću koja se desila, jer ona ima konekciju u glavi da pljuje Kaću Živković, a ti ljudi su mlada devojka i dečko koji se ohladili nisu, a ona ih pominje u estradnim ratovima. Prevrtanje mladih ljudi zarad jedno članka mi je ništa bizarnije, a tamo kada se pominjao njen otac koji je bio alkoholičar to je već strašno – rekao je Marko, a onda se osvrnuo na glavni razlog toga da Kija otkrije identitet partnera pevačica.

- Sve ono što je prethodilo je jasno kao dan, a to je da je Kija jedna pakosna, ljubomorna žena na sve koje neko voli u životu i koji su se ostvarili kao roditelji. Nju niko ne voli, nema partnere, to je pakost zbog toga. Oni izmišljaju partnere da bi izgledali voljeni, a istina ih nagriza. Neću nikoga da sažaljevam, ali ako tebe niko ne voli onda je u tebi problem. Kriza srednjih godina, nije ostvarena, ali ne treba to da je nagriza već treba da bude srećna i da nešto što jako želi, treba da radi na tome. Moja prijateljica je dobila dete u pedeset i drugoj godini i sada cveta i ništa joj nije teško. Postoje svetli primeri koji treba da joj otvore oči, a ne da mrzi ceo svet.

Marko se osvrnuo i na to da je Katarina istakla da je pobednica rijalitija bila u vezi sa oženjenim muškarcem.

- Kija je sama odgovorila na to i sama se upecala na Kaćinu kosku. Ova je sama otkrila identitet čoveka i to su te koske. I pre toga se svašta pričalo – iskren je bio on.

Bivši fudbaler Vujadin Savić našao se u centru skandala nakon što je transrodnu osobu A.K. prijavio za ucenu, a sada je Đedović i to prokomentarisao.

- Neću Vujadina da komentarišem jer tolika hajka i sve, ali do juče je valjao svima kada je bio sa raznim devojkama. To su osetljive teme i porodica je u pitanju, a neka oni reše problem. Mnoge stvari nisam komentarisao do okončanja sudskog postupka, a mislim da je iskorišćen od strane nekih ljudi, a obratio se za pomoć, a dobio je javni linč. Loša poruka je poslata iz celog primera... On je žrtveno jagnje da se neke stvari prikriju, ali te snimke nisam video, niko mi nije rekao da je bio sa njim i neću da komentarišem. Stop iživljavanju nad tom porodicom, dosta je njima njihove muke – priča on.

Autor: M.K.